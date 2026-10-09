Mulino pide mantener la calma tras terremoto de 7.2 y anuncia envío de más recursos a las zonas afectadas

El presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre.

Desde Penonomé, en la provincia de Coclé, donde se encontraba tras el movimiento telúrico, Mulino reconoció la tarde de este viernes la magnitud de la situación y pidió a la ciudadanía informarse mediante fuentes oficiales para evitar la especulación y la incertidumbre.

El mandatario señaló que las autoridades deben ofrecer actualizaciones periódicas sobre las acciones que se desarrollan para atender la emergencia.

Mulino también indicó que la Policía Nacional está al frente de las labores de coordinación y vigilancia para procurar que la situación se maneje de la mejor manera posible.

Además, el presidente anunció que este sábado 10 de octubre se dispondrán más recursos y suministros para responder a las necesidades que se identifiquen en las zonas afectadas.

Entre los artículos mencionados se encuentran agua, alimentos y pañales, como parte de la asistencia requerida por la población.

El mandatario señaló que las evaluaciones sobre lo ocurrido estaban en marcha para determinar las necesidades y orientar la respuesta de las instituciones.

Mulino agradeció las llamadas de varios mandatarios de América Latina que expresaron su disposición a colaborar con Panamá tras el terremoto.

Durante sus declaraciones, mencionó contactos con presidentes de la región que se pusieron a disposición del país ante la situación.