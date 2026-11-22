Con la participación de más de 27 centros educativos y 16 bandas independientes, Río Abajo celebra este domingo 22 de noviembre la edición número 21 del Gran Desfile de Bandas Independientes y Escolares, en el marco de las fiestas patrias y del mes de aniversario del corregimiento.

La actividad, organizada por la Junta Comunal de Río Abajo, comenzó a las 11:00 a. m. y reúne a delegaciones de distintos puntos del país.