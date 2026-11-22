Con la participación de más de 27 centros educativos y 16 bandas independientes, Río Abajo celebra este domingo 22 de noviembre la edición número 21 del Gran Desfile de Bandas Independientes y Escolares, en el marco de las fiestas patrias y del mes de aniversario del corregimiento.
La actividad, organizada por la Junta Comunal de Río Abajo, comenzó a las 11:00 a. m. y reúne a delegaciones de distintos puntos del país.
Entre los centros educativos participantes figuran la Escuela Moisés Castillo Ocaña, de La Chorrera; el Fermín Naudeau, el Instituto José Dolores Moscote y el Instituto Comercial Panamá, entre otros.
En la categoría de bandas independientes participan agrupaciones como la Banda Centenario, la Mega Banda y la Búho de Oro.
El futbolista panameño Edgardo Fariña fue designado como abanderado de esta edición, que busca reunir a estudiantes, músicos y familias en una jornada dedicada a las tradiciones, la música y la celebración del corregimiento.