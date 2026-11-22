La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó la decisión de Moody’s Ratings de cambiar de negativa a estable la perspectiva crediticia del país y mantener la calificación soberana en Baa3, que le permite conservar el grado de inversión. El gremio empresarial consideró que esta evaluación reconoce los avances en el manejo de las finanzas públicas y respalda la importancia de mantener la disciplina fiscal como base de la credibilidad económica de Panamá. La decisión de la calificadora internacional fue comunicada el 17 de noviembre por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Moody’s mantuvo la calificación Baa3 para el emisor y la deuda sénior no garantizada de largo plazo en moneda extranjera, pero mejoró la perspectiva de negativa a estable.

Para la Cámara de Comercio, el resultado representa una señal favorable para la confianza de los inversionistas y la capacidad del país para atraer capital extranjero. El gremio explicó que conservar el grado de inversión puede facilitar condiciones de financiamiento más favorables para el Estado y las empresas, además de contribuir a la llegada de nuevas inversiones, proyectos y oportunidades de empleo formal. “Cuando el mundo confía en Panamá, ganamos todos”, expresó la organización al referirse a la importancia de preservar la confianza internacional en la economía panameña. Disciplina fiscal y retos económicos Pese a valorar la decisión de Moody’s, la Cciap advirtió que Panamá todavía enfrenta desafíos para fortalecer su posición financiera y avanzar hacia una mejor calificación crediticia. Entre los principales retos mencionó el crecimiento de la deuda pública, el peso de los intereses y el limitado margen fiscal del Estado. La Cámara sostuvo que el país debe avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente del gasto público, cumplir sus compromisos fiscales y promover políticas que impulsen un crecimiento económico sostenible. La evaluación de Moody’s también identificó desafíos relacionados con una base de ingresos estrecha, la carga de intereses y la rigidez del gasto público. Según el MEF, la calificadora tomó en cuenta la reducción del déficit del Sector Público No Financiero, que pasó de 6.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 a 3.7% en 2025, así como la reforma de pensiones aprobada en 2025.