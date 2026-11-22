A casi 37 años de la invasión estadounidense a Panamá, la Comisión 20 de Diciembre de 1989 mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la identidad y las circunstancias de los fallecimientos y desapariciones ocurridos durante los hechos del 20 de diciembre de 1989 y los días posteriores.

A noviembre de 2026, el registro de la comisión contabiliza 239 víctimas confirmadas, entre fallecidos y desaparecidos, mientras que otros 205 expedientes permanecen bajo investigación, según el documento de trabajo actualizado a este mes.

El documento, que permanece abierto y pendiente de una revisión final, recoge información proporcionada por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales y bibliográficas.

Como parte del proceso de depuración, la información se contrasta progresivamente con el Tribunal Electoral para validar los datos de las personas registradas y las circunstancias de los hechos. Esto permite determinar qué expedientes pasan a la categoría de confirmados o son excluidos del listado.

Once registros excluidos por inconsistencias y duplicaciones

Uno de los resultados de este proceso ha sido la exclusión de 11 registros que figuraban dentro del listado de investigación, debido a que las indagaciones determinaron que no correspondían a víctimas de la invasión o que ya estaban contabilizados bajo otros números de entrada.

Entre los casos figura el de Gilke Boris Ayarza, registrado con el número 250, quien fue excluido después de que una investigación de campo realizada por el Ministerio Público en 2023 permitió comprobar que se encontraba con vida.

También se retiraron los registros de Sandra Cecilia Celis de Beliz (273) y Juan Carlos López M. (355). En el primer caso, se determinó que su fallecimiento no guardaba relación con los acontecimientos del 20 de diciembre de 1989 y los días posteriores. En el segundo, se estableció que la persona había muerto en un accidente de tránsito días antes de la invasión.