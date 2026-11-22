A casi 37 años de la invasión estadounidense a Panamá, la Comisión 20 de Diciembre de 1989 mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la identidad y las circunstancias de los fallecimientos y desapariciones ocurridos durante los hechos del 20 de diciembre de 1989 y los días posteriores.
A noviembre de 2026, el registro de la comisión contabiliza 239 víctimas confirmadas, entre fallecidos y desaparecidos, mientras que otros 205 expedientes permanecen bajo investigación, según el documento de trabajo actualizado a este mes.
El documento, que permanece abierto y pendiente de una revisión final, recoge información proporcionada por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales y bibliográficas.
Como parte del proceso de depuración, la información se contrasta progresivamente con el Tribunal Electoral para validar los datos de las personas registradas y las circunstancias de los hechos. Esto permite determinar qué expedientes pasan a la categoría de confirmados o son excluidos del listado.
Once registros excluidos por inconsistencias y duplicaciones
Uno de los resultados de este proceso ha sido la exclusión de 11 registros que figuraban dentro del listado de investigación, debido a que las indagaciones determinaron que no correspondían a víctimas de la invasión o que ya estaban contabilizados bajo otros números de entrada.
Entre los casos figura el de Gilke Boris Ayarza, registrado con el número 250, quien fue excluido después de que una investigación de campo realizada por el Ministerio Público en 2023 permitió comprobar que se encontraba con vida.
También se retiraron los registros de Sandra Cecilia Celis de Beliz (273) y Juan Carlos López M. (355). En el primer caso, se determinó que su fallecimiento no guardaba relación con los acontecimientos del 20 de diciembre de 1989 y los días posteriores. En el segundo, se estableció que la persona había muerto en un accidente de tránsito días antes de la invasión.
Otro expediente corresponde a Julia Mendoza (369), cuyo fallecimiento ocurrió el 19 de diciembre de 1989 por una enfermedad cardiovascular. Su registro también aparece duplicado bajo el nombre de Julia Mendoza Rodríguez (370), por lo que ambos fueron excluidos de la lista de investigación.
Las otras exclusiones corresponden a registros coincidentes con víctimas que ya figuraban en el listado de confirmados: Graciela Mackay de Burgos (356), coincidente con la víctima número 134; Raymond Monroe Dragseth (372) y Raymond Monroe Dum (373), coincidentes con la víctima número 144; María del Carmen Montenegro (374), coincidente con la víctima número 145 y Cristóbal Núñez Saens (390) y Sanez (recién nacido) (416), coincidentes con la víctima número 155.
Estas depuraciones forman parte del proceso de revisión para evitar que una misma persona aparezca contabilizada más de una vez o que se mantengan casos que no corresponden al periodo investigado.
Pruebas de ADN permitieron confirmar identidades
Entre los avances en la identificación de víctimas destacan los estudios genéticos realizados durante 2024 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá (Imelcf), en conjunto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Los análisis de ADN permitieron confirmar múltiples identidades que permanecían pendientes de esclarecimiento.
A estos avances se sumó, en septiembre de 2025, la localización de los restos de una víctima en el antiguo Cementerio de Cerro Batea, que posteriormente fueron trasladados al Jardín de Paz.
La actualización de noviembre de 2026 refleja que, pese a los avances en la identificación y depuración de los casos, todavía existen 205 expedientes pendientes de esclarecimiento.
La comisión mantiene el registro como un documento de trabajo sujeto a modificaciones y revisión final, por lo que las cifras y clasificaciones podrían cambiar conforme avancen las investigaciones.