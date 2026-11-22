La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó al gobierno nacional a conducir con transparencia y sustento técnico las conversaciones con Minera Panamá, al tiempo que llamó a construir consensos nacionales sobre el futuro del proyecto minero y a impulsar la recuperación económica de las comunidades del interior del país. El gremio empresarial sostiene que una sociedad marcada por la confrontación difícilmente puede avanzar y considera necesario abrir espacios de diálogo que permitan evaluar las distintas perspectivas sobre la actividad minera. El pronunciamiento se produce después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara el pasado 16 de noviembre el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar una eventual reactivación de la mina de Donoso, bajo condiciones como financiar el cierre ordenado de la operación en un plazo improrrogable y poner fin a todos los arbitrajes contra el Estado panameño.

Al respecto, la organización, presidida por Alberto López Tom, señaló que el país debe conocer los beneficios, costos y riesgos de cualquier propuesta, así como las garantías que permitirían exigir el cumplimiento de los compromisos. También planteó que el equipo interministerial encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, deberá explicar cuál sería la figura jurídica del eventual acuerdo, cómo se ajustaría a la Constitución y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, y qué obligaciones asumiría cada una de las partes. Para Apede, el acuerdo debe partir del reconocimiento de que los minerales del subsuelo pertenecen a la República de Panamá y garantizar el ejercicio pleno de la soberanía nacional. Asimismo, considera necesario establecer mecanismos de fiscalización de los ingresos que recibiría el Estado, su inversión en las comunidades cercanas y la cantidad de empleos que se generarían para los panameños.

Garantías ambientales y participación ciudadana Otro de los puntos planteados por el gremio empresarial es la atención de los problemas ambientales identificados en Donoso durante la auditoría integral, particularmente las deficiencias en la restauración ecológica, el monitoreo y los riesgos relacionados con el material rocoso expuesto. En ese sentido, Apede sostuvo que cualquier plan de cierre debe contar con garantías financieras suficientes, plazos públicos y metas de restauración verificables por terceros independientes. La organización también pidió que las comunidades cercanas, los trabajadores, los sectores productivos, los gobiernos locales, las organizaciones ambientales, la academia y la ciudadanía tengan participación en la discusión. En caso de que una eventual propuesta contemple la extracción de minerales, el gremio considera que deberá especificar el volumen de material que se pretende extraer, los mecanismos para registrar esa actividad y la cantidad de agua que se utilizaría. Además, solicitó que las comunidades tengan acceso oportuno a esa información y puedan participar desde el inicio del proceso, conforme a las disposiciones del Acuerdo de Escazú. El impacto económico de la suspensión minera Apede también puso el foco en las consecuencias económicas que dejó la suspensión de las operaciones mineras para las familias que dependían directa o indirectamente de esa actividad. De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la paralización afectó a más de 30 mil empleos, entre operarios, técnicos, transportistas, trabajadores de pequeños comercios y empresas proveedoras. El gremio advirtió que la situación de las comunidades del interior se ha vuelto más compleja debido a las dificultades que ya enfrentaban para acceder a empleos formales y a los efectos del reciente terremoto. Esta recuperación económica no puede depender de una sola decisión ni de un único sector, sino que requiere la participación del Gobierno, la empresa privada y la ciudadanía.

Como parte de esa estrategia, Apede destacó la llegada del verano y las festividades regionales de Azuero como una oportunidad para dinamizar el turismo interno y respaldar a los negocios locales mediante el consumo en hospedajes, restaurantes, fondas y establecimientos de productores y artesanos. Diálogo sin posiciones absolutas El gremio empresarial insistió en que las diferencias sobre la actividad minera no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar acuerdos de interés nacional. Advirtió que las posturas absolutas pueden cerrar la discusión antes de conocer los hechos y excluir voces relevantes, tanto de quienes mantienen preocupaciones ambientales como de las personas que perdieron sus empleos o dependen de pequeños negocios vinculados a la actividad.