A 14 días del inicio de la concentración oficial de Miss Universe 2026, la representante de Panamá, Gabriela Lineth González, continúa ganando protagonismo entre los seguidores y analistas del certamen. En las últimas horas, la panameña fue incluida entre las candidatas favoritas del creador de contenido especializado en concursos de belleza Jens Castro, uno de los comentaristas más seguidos por la comunidad missóloga en plataformas digitales. La mención de González se produce en un momento clave de la competencia, cuando las representantes comienzan a consolidar su presencia internacional a través de las distintas actividades previas a la gran final. La panameña ha destacado por su desempeño durante las jornadas de convivencia, entrevistas y presentaciones oficiales, lo que le ha permitido captar la atención de expertos y aficionados de los certámenes de belleza.

El respaldo de Castro representa un impulso importante para la candidata istmeña, ya que sus análisis y predicciones suelen generar conversación entre los seguidores de Miss Universe. Aunque el concurso aún se encuentra en una etapa temprana y cualquier pronóstico puede variar conforme avancen las actividades, aparecer dentro de los listados de favoritas es una señal positiva para las aspiraciones de Panamá. Precisamente este sábado se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del calendario preliminar: la presentación de los trajes típicos nacionales. Durante la actividad, las concursantes exhibieron diseños inspirados en la historia, cultura y tradiciones de sus respectivos países, ofreciendo un espectáculo lleno de color y simbolismo.

La presentación de los atuendos folclóricos permitió a cada delegada mostrar parte de la identidad de su nación ante la audiencia internacional y los seguidores del certamen. La panameña lució “Diosa Panamá – El oro verde”, una imponente creación del diseñador nacional César Pinilla que rindió homenaje a la extraordinaria biodiversidad del país y a la riqueza natural que distingue al istmo ante el mundo. La propuesta artística estuvo inspirada en la flora y fauna panameñas. El vestuario incluyó un body de transparencias bordado con cristales y pedrería en tonos verde esmeralda, evocando la exuberante vegetación de los bosques tropicales. Grandes hojas rodeaban la silueta de la soberana nacional, mientras que dos majestuosas guacamayas rojas con las alas extendidas sobresalían sobre sus hombros como símbolo de la riqueza natural del país