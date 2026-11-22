Panamá elevó este sábado una de las voces más firmes de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP31) al objetar formalmente el acuerdo político final presentado por las copresidencias de la conferencia, al considerar que el texto no responde a la evidencia científica, debilita compromisos previos y carece de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática con la urgencia requerida. La decisión fue anunciada durante la sesión plenaria de clausura de la cumbre celebrada en Antalya, Türkiye, donde la delegación panameña sostuvo que el documento final no garantiza avances suficientes para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, umbral que la comunidad científica considera clave para evitar impactos climáticos catastróficos. Durante su intervención, Panamá recordó que el proceso climático multilateral logró importantes avances con la adopción del Acuerdo de París en 2015, que permitió reducir la trayectoria proyectada de calentamiento global desde cerca de 4 grados centígrados hasta aproximadamente 2.8 grados. Sin embargo, advirtió que esa cifra sigue estando muy por encima del límite considerado seguro por la ciencia. “1.5 grados de calentamiento global es el límite y 2.8 sencillamente no es seguro”, sostuvo la representación panameña ante los delegados reunidos en la COP31.

La objeción panameña se produjo en medio de una de las conferencias climáticas más tensas y prolongadas de la historia reciente de Naciones Unidas. La COP31 se celebró oficialmente en Antalya, Türkiye, entre el 9 y el 20 de noviembre de 2026, pero las negociaciones se extendieron dos días adicionales debido a profundas diferencias entre los países participantes. Al cierre de la cumbre, los negociadores no lograron alcanzar un acuerdo político global capaz de generar consenso sobre los principales desafíos de la acción climática internacional. La prórroga convirtió a la COP31 en una de las más largas registradas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, superando incluso las 44 horas adicionales de negociaciones registradas durante la COP25 de Madrid en 2019. Durante las jornadas finales, las discusiones se concentraron en temas sensibles como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, el financiamiento climático para los países en desarrollo y el papel de nuevas tecnologías para reducir emisiones. Uno de los principales puntos de fricción fue la referencia explícita al abandono de los hidrocarburos. La Unión Europea defendió mantener un lenguaje firme sobre la transición energética y terminó convirtiéndose en la primera gran potencia negociadora en rechazar públicamente el texto presentado. A su posición se sumaron países como Noruega, Reino Unido, Panamá y varios pequeños Estados insulares del Pacífico, que consideraban insuficiente el nivel de ambición reflejado en el acuerdo.

Panamá explicó que comunicó formalmente a las autoridades de la cumbre, el pasado 19 de noviembre, ocho principios que consideraba indispensables para respaldar un acuerdo final. Según indicó, ninguno de esos elementos fundamentales quedó reflejado de manera satisfactoria en el texto sometido a adopción. Entre las principales objeciones planteadas por el país destacan tres aspectos. En primer lugar, señaló que el acuerdo se limita a reiterar compromisos ya existentes sin cerrar la brecha entre las metas actuales y lo que exige la ciencia climática. En segundo término, cuestionó la fuerte dependencia de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono que, a juicio de Panamá, aún no han demostrado la capacidad necesaria para resolver el problema a escala global. Además, denunció que el lenguaje acordado supone un retroceso respecto a decisiones adoptadas en conferencias anteriores. Asimismo, el país manifestó preocupación por la forma en que el acuerdo aborda la electrificación de las economías, al considerar que la iniciativa pudo haber representado un avance significativo si hubiera estado vinculada explícitamente a la expansión de energías renovables. En su pronunciamiento, Panamá vinculó directamente la crisis climática con desafíos que ya enfrenta el país. La delegación recordó los efectos de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño en 2023, que obligó a reducir el número de tránsitos en el Canal de Panamá debido a la escasez de agua. El país destacó además las medidas implementadas durante décadas para proteger la cuenca hidrográfica del Canal, incluyendo programas de reforestación, pagos por servicios ecosistémicos y la construcción de sistemas para reutilizar agua en las esclusas de la ampliación. También mencionó el desarrollo del proyecto del embalse de Río Indio, destinado a reforzar el suministro de agua potable para más de la mitad de la población panameña y garantizar la operación de la ruta interoceánica por donde transita cerca del 5 % del comercio mundial. “Un país no puede seguir moviendo ríos para mantenerse al día con un planeta que se calienta. Esto no puede continuar”, expresó la delegación.

Panamá insistió en que su posición no representa un rechazo al multilateralismo ni una crítica a la conducción de la COP31. Por el contrario, agradeció el trabajo realizado por la presidencia de la conferencia y por los equipos negociadores, pero defendió la necesidad de señalar cuando un acuerdo resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia climática. La objeción fue presentada por instrucciones del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien encabezó la delegación oficial panameña en Antalya. El país solicitó además que su desacuerdo quede consignado en el informe oficial de la sesión. “Panamá objeta porque la atmósfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando”, concluyó el pronunciamiento, marcando una de las posiciones más contundentes registradas durante el cierre de la COP31.