El Gobierno Nacional habilitará una herramienta digital para que la ciudadanía pueda presentar opiniones, observaciones y recomendaciones en el marco del proceso de conversaciones que sostendrá con Cobre Panamá, informó el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, como parte de la estrategia de participación ciudadana que acompañará las negociaciones sobre el futuro del proyecto minero. Según explicó el titular del MICI, durante su participación en Debate Abierto, el objetivo es garantizar que los panameños tengan acceso a información pública y espacios efectivos para expresar sus puntos de vista mientras el Ejecutivo evalúa las distintas alternativas relacionadas con la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón. Destacó que el proceso se desarrollará bajo criterios de transparencia y en apego a los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú. “Escuchar a los panameños es una prioridad”, manifestó Moltó, al señalar que el Gobierno tomará en cuenta los aportes de quienes respaldan la actividad minera, mantienen dudas o se oponen a ella, con especial atención a las comunidades cercanas al proyecto. Además, indicó que las autoridades explicarán cómo fueron considerados los planteamientos ciudadanos y las razones detrás de cada decisión adoptada.

El anuncio se produce a pocos días del inicio formal de las conversaciones entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, previstas para este lunes 23 de noviembre. Las negociaciones fueron anunciadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien informó que el país abrirá un proceso de diálogo para evaluar alternativas que permitan atender la situación de la mina y garantizar que cualquier decisión responda a los intereses nacionales. Durante un mensaje a la nación, el mandatario sostuvo que Panamá enfrenta el reto de encontrar una solución definitiva al conflicto minero, tomando en cuenta tanto los arbitrajes internacionales como los compromisos ambientales derivados del cierre de la operación. Mulino planteó la posibilidad de explorar mecanismos que permitan generar los recursos necesarios para financiar un cierre definitivo y ordenado del proyecto, sin que la carga recaiga sobre los contribuyentes panameños.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que las conversaciones formales con la empresa iniciarán el 23 de noviembre junto con el equipo interministerial designado por el Ejecutivo. De acuerdo con el ministro, el proceso buscará determinar cuál es la alternativa más conveniente para el país, bajo una serie de criterios previamente definidos por el Gobierno. El equipo negociador estará integrado por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Ambiente, siguiendo las directrices establecidas por el presidente Mulino. Entre las condiciones consideradas irrenunciables figuran la propiedad panameña de los recursos minerales, la obtención del máximo beneficio económico para el país, el respeto a la soberanía nacional, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas. Asimismo, el Ejecutivo ha señalado que cualquier entendimiento deberá contemplar controles ambientales estrictos, mecanismos independientes de fiscalización, acceso público a la información, la terminación de los arbitrajes internacionales y la obligación de que la empresa financie un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, sin posibilidad de prórrogas.