Una falla técnica en el sistema de Delta Air Lines provocó este domingo 22 de noviembre retrasos en miles de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos , uno de los principales centros de operaciones de la aerolínea y el aeropuerto más transitado del mundo.

El problema afectó el sistema automatizado que utiliza Delta para calcular el peso de las aeronaves y la distribución de la carga antes del despegue, un procedimiento necesario para garantizar que los aviones operen dentro de los límites de seguridad.

Ante la situación, la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió brevemente las salidas de vuelos con destino a Atlanta. Posteriormente, permitió reanudar las operaciones de manera escalonada mediante un programa de demoras en tierra.

La medida, solicitada por Delta, afectó a los vuelos de la aerolínea y sus compañías regionales que se dirigían al aeropuerto desde los estados contiguos de Estados Unidos.

La FAA estimó que los retrasos serían de 57 minutos en promedio, aunque podían alcanzar hasta una hora y 51 minutos. El programa de demoras estaba previsto hasta las 12:50 p.m., hora del Este.

En un comunicado, la agencia aclaró que el incidente no estaba relacionado con sus propios sistemas de control del tráfico aéreo.

“Delta está trabajando para resolver problemas con el sistema de automatización de peso y balance de la aerolínea. Estos retrasos no están relacionados con ningún sistema de tráfico aéreo de la FAA”, informó la entidad.

Por su parte, Delta indicó que trabajaba para restablecer el sistema y que coordinaba con los controladores de tráfico aéreo para evitar la congestión en las puertas de embarque y las pistas del aeropuerto.