La selección Sub-17 de Panamá sufrió una segunda derrota en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2026, tras caer 2-1 ante Grecia este domingo 22 de noviembre.

El conjunto panameño estuvo cerca de conseguir el empate, pero un gol de Grecia en el tiempo añadido sentenció el encuentro disputado en Doha, Catar.

Grecia abrió el marcador al minuto 39, por intermedio de Georgios Siozios. Panamá buscó reaccionar y encontró la igualdad al minuto 84, cuando Estevis López conectó un cabezazo para marcar el primer gol de Panamá en el torneo.

Sin embargo, cuando parecía que el partido terminaría igualado, Sarafianos Papasarafianos anotó al minuto 90+5 para darle la victoria al conjunto europeo.

Pese al resultado, Estevis López fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro, luego de su anotación, que representó el primer tanto de Panamá en esta edición del Mundial.