El 80% de las familias panameñas consultadas para autorizar la donación de órganos y tejidos rechaza dar su consentimiento, una situación que preocupa a las autoridades de salud ante la necesidad de pacientes que esperan un transplante.

La directora de la Organización Panameña de Transplantes, Janeth Ortega, explicó que de cada 20 familias entrevistadas, únicamente cuatro aceptan la donación, mientras que las otras 16 no dan su autorización.

“Yo tengo 15 años en el Programa de Donación de Órganos y Tejidos, y este porcentaje es preocupante. Panamá es un país solidario, por lo que hacemos el llamado a las familias a que respeten la voluntad de sus seres queridos, ya que la donación salva vidas”, expresó Ortega.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una campaña nacional para promover la donación voluntaria y altruista de órganos, tejidos y células, además de motivar a las personas a conversar con sus familiares sobre su decisión de convertirse en donantes.