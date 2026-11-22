El 80% de las familias panameñas consultadas para autorizar la donación de órganos y tejidos rechaza dar su consentimiento, una situación que preocupa a las autoridades de salud ante la necesidad de pacientes que esperan un transplante.
La directora de la Organización Panameña de Transplantes, Janeth Ortega, explicó que de cada 20 familias entrevistadas, únicamente cuatro aceptan la donación, mientras que las otras 16 no dan su autorización.
“Yo tengo 15 años en el Programa de Donación de Órganos y Tejidos, y este porcentaje es preocupante. Panamá es un país solidario, por lo que hacemos el llamado a las familias a que respeten la voluntad de sus seres queridos, ya que la donación salva vidas”, expresó Ortega.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una campaña nacional para promover la donación voluntaria y altruista de órganos, tejidos y células, además de motivar a las personas a conversar con sus familiares sobre su decisión de convertirse en donantes.
Desde 1998, Panamá registra 1,079 trasplantes de riñón, 109 de hígado, 2,200 de córnea, seis de corazón y 800 trasplantes de células hematopoyéticas, según las cifras divulgadas por el Minsa.
La donación permite ofrecer una oportunidad de vida a pacientes que necesitan un trasplante y mejorar la salud de quienes dependen de estos procedimientos.
Como parte de la campaña de sensibilización, este domingo se celebró una misa televisiva en la Parroquia Cristo Rey, presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien también exhortó a la población a sumarse a la donación de órganos.
En la actividad participó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
El Minsa reiteró el llamado a expresar la voluntad de ser donante y comunicar esa decisión a los familiares, para que sea conocida y respetada.