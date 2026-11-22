Cinco personas fueron aprehendidas durante la Operación Sensitiva, desarrollada la noche del sábado en las inmediaciones del Mercado de Mariscos, en la ciudad de Panamá, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con drogas. La diligencia fue liderada por el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, a través de su secretaria general, Anilú Batista, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Durante los operativos, las autoridades ubicaron presuntas sustancias ilícitas, trituradores, cigarrillos de presunto contrabando y dinero en efectivo, elementos que fueron decomisados y que podrían aportar indicios a la investigación. La Procuraduría informó que la sustancia incautada será sometida a pruebas científicas y periciales para determinar su composición.