El Gobierno Nacional restableció la denominación del Fondo Especial de Investigaciones del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) para la lucha contra la delincuencia y aprobó un aumento de su asignación económica, con el objetivo de fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación frente al crimen organizado y las amenazas a la seguridad en las zonas fronterizas del país. La medida fue adoptada mediante la Resolución N.° 279 del Ministerio de Seguridad Pública, publicada en la Gaceta No 30656. De acuerdo con la resolución, el fondo recupera su denominación original de “Fondo Especial de Investigaciones del Servicio Nacional de Fronteras para la Lucha contra la Delincuencia”, nombre con el que fue creado en 2011 para respaldar operaciones de inteligencia, manejo de fuentes humanas, obtención de información relevante y acciones contra estructuras vinculadas al crimen organizado.

La normativa recuerda que mediante la Resolución N.° 341 de 18 de julio de 2011 se creó este mecanismo financiero con una asignación inicial de $30,000. Posteriormente, la Resolución N.° 351 de 7 de agosto de 2025 dejó sin efecto dicha disposición y estableció una nueva denominación bajo la Dirección de Inteligencia e Investigaciones del SENAFRONT, además de incrementar los recursos disponibles a $75,000. Ahora, el Ministerio de Seguridad Pública determinó aumentar nuevamente el monto del fondo en $15,000 adicionales, elevando la asignación total a $90,000. Según el artículo segundo de la resolución, los recursos serán distribuidos en dos partidas iguales de $45,000 cada una y podrán incrementarse en el futuro de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria institucional o mediante otras fuentes de financiamiento destinadas al combate del crimen organizado. La decisión responde, según los considerandos del documento, a la necesidad de reforzar las capacidades operativas del SENAFRONT ante el aumento de factores de inestabilidad en el territorio nacional y el crecimiento de amenazas vinculadas a la delincuencia organizada, especialmente en áreas fronterizas, costeras e insulares de la República de Panamá.