La victoria del Columbus Crew por 3-0 sobre Inter Miami en el arranque de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) quedó marcada por una acción protagonizada por Lionel Messi que ha generado una fuerte controversia en el fútbol estadounidense. El incidente ocurrió en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Inter Miami ya jugaba con un hombre menos y buscaba acelerar la reanudación del juego. Messi intentaba ejecutar rápidamente un saque de banda, pero se encontró con la oposición del delantero chileno Gonzalo Tapia, quien se interpuso frente a él para impedir la acción.

En medio de la tensión del encuentro, el astro argentino lanzó el balón, impactando directamente en el rostro del atacante de Columbus Crew. Tapia cayó al césped tomándose la cara, mientras jugadores de ambos equipos rodeaban la escena para protestar ante el árbitro Allen Chapman. Tras analizar la acción, el colegiado decidió mostrar tarjeta amarilla a ambos futbolistas. Tapia fue amonestado por obstaculizar la reanudación del juego, mientras que Messi recibió una sanción por conducta antideportiva. El VAR no intervino y el capitán del Inter Miami pudo continuar en el partido. La decisión arbitral provocó un intenso debate. El entrenador del Columbus Crew, Laurent Courtois, expresó su desacuerdo con el castigo aplicado y consideró que la acción del argentino merecía una tarjeta roja. Para el técnico francés, el impacto deliberado del balón en el rostro de un rival iba más allá de una simple conducta antideportiva. “Todo el mundo sabe que eso era más que una amarilla”, aseguró Courtois en declaraciones posteriores al encuentro, dejando abierta la posibilidad de que la liga revise el episodio.