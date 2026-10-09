  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

PRD aplaza inscripción nacional por emergencia sísmica

El PRD consideró que no es oportuno realizar actividades partidarias mientras las comunidades enfrentan momentos de incertidumbre.
El PRD consideró que no es oportuno realizar actividades partidarias mientras las comunidades enfrentan momentos de incertidumbre. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 17:35
El partido subrayó que la prioridad en este momento es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la población

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la suspensión de la Jornada Nacional de Inscripción prevista para el domingo 11 de octubre de 2026, luego del fuerte movimiento sísmico registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

En su comunicado oficial, el PRD expresó su profunda solidaridad con las familias panameñas impactadas por el sismo, que generó preocupación y afectaciones en distintas regiones del país.

El partido subrayó que la prioridad en este momento es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la población.

La medida fue tomada siguiendo las instrucciones del Tribunal Electoral, en coordinación con la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El PRD consideró que no es oportuno realizar actividades partidarias mientras las comunidades enfrentan momentos de incertidumbre.

El partido informó que las nuevas fechas de inscripción serán anunciadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Asimismo, reiteró su llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo