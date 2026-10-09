PRD aplaza inscripción nacional por emergencia sísmica

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la suspensión de la Jornada Nacional de Inscripción prevista para el domingo 11 de octubre de 2026, luego del fuerte movimiento sísmico registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.
En su comunicado oficial, el PRD expresó su profunda solidaridad con las familias panameñas impactadas por el sismo, que generó preocupación y afectaciones en distintas regiones del país.
El partido subrayó que la prioridad en este momento es la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la población.
La medida fue tomada siguiendo las instrucciones del Tribunal Electoral, en coordinación con la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El PRD consideró que no es oportuno realizar actividades partidarias mientras las comunidades enfrentan momentos de incertidumbre.
El partido informó que las nuevas fechas de inscripción serán anunciadas oportunamente a través de sus canales oficiales.
Asimismo, reiteró su llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia.
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