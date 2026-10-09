FEDEBEIS confirma seguridad de sus atletas y LPF reprograma partidos por sismo

El movimiento telúrico registrado la tarde de este viernes en Panamá generó preocupación en distintos sectores, incluido el deportivo. Sin embargo, las principales organizaciones nacionales confirmaron que sus atletas y personal se encuentran fuera de peligro, al tiempo que adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) comunicó que los peloteros, cuerpo técnico y personal de apoyo de las categorías U12, U18 y U23, concentrados en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, están completamente bien y sin riesgo.

La Junta Directiva, encabezada por su presidente Jaime Robinson, aseguró que mantiene una estricta vigilancia y monitoreo constante sobre el estado físico y emocional de los jóvenes, quienes continúan enfocados en sus entrenamientos con miras a representar al país en competencias internacionales.

El comunicado enfatizó que se aplican rigurosamente los protocolos de seguridad y medidas de prevención en las instalaciones deportivas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los atletas y la tranquilidad de sus familias.

FEDEBEIS reiteró su compromiso con la juventud deportiva panameña y transmitió un mensaje de esperanza para que el país recupere pronto la normalidad tras el evento sísmico.