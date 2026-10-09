FEDEBEIS confirma seguridad de sus atletas y LPF reprograma partidos por sismo

El movimiento telúrico registrado la tarde de este viernes en Panamá generó preocupación en distintos sectores, incluido el deportivo. Sin embargo, las principales organizaciones nacionales confirmaron que sus atletas y personal se encuentran fuera de peligro, al tiempo que adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los involucrados.
La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) comunicó que los peloteros, cuerpo técnico y personal de apoyo de las categorías U12, U18 y U23, concentrados en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, están completamente bien y sin riesgo.
La Junta Directiva, encabezada por su presidente Jaime Robinson, aseguró que mantiene una estricta vigilancia y monitoreo constante sobre el estado físico y emocional de los jóvenes, quienes continúan enfocados en sus entrenamientos con miras a representar al país en competencias internacionales.
El comunicado enfatizó que se aplican rigurosamente los protocolos de seguridad y medidas de prevención en las instalaciones deportivas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los atletas y la tranquilidad de sus familias.
FEDEBEIS reiteró su compromiso con la juventud deportiva panameña y transmitió un mensaje de esperanza para que el país recupere pronto la normalidad tras el evento sísmico.
Por otro lado, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció la reprogramación de los partidos previstos para este viernes, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, la Liga PROM y la Liga Juvenil.
La decisión, tomada como medida preventiva, busca priorizar la seguridad y el bienestar físico de jugadores, familiares, aficionados y personal técnico.
La liga expresó solidaridad con las personas afectadas por el sismo y agradeció la comprensión de clubes, jugadores y la comunidad futbolística en general. Asimismo, adelantó que en los próximos días se informará sobre las nuevas fechas de los encuentros suspendidos.
La coincidencia de ambos comunicados refleja la rápida reacción de las organizaciones deportivas frente a una situación de emergencia nacional.
Tanto FEDEBEIS como la LPF subrayaron que la prioridad es proteger la vida y la integridad de los atletas, más allá de los compromisos competitivos.
Este enfoque preventivo busca transmitir confianza a las familias y a la sociedad, mostrando que el deporte organizado en Panamá cuenta con protocolos claros para enfrentar contingencias.
El sismo, aunque no dejó víctimas en las delegaciones deportivas, sí generó un ambiente de alerta que llevó a reforzar las medidas de seguridad en academias y estadios.
La respuesta institucional también envía un mensaje de unidad y responsabilidad, recordando que el deporte no solo es competencia, sino también comunidad y bienestar social.
En medio de la incertidumbre que generan los fenómenos naturales, las palabras de aliento de FEDEBEIS y la decisión preventiva de la LPF se convierten en señales de tranquilidad para padres, jugadores y aficionados.
Ambas entidades coincidieron en pedir a Dios protección para Panamá y en expresar confianza en que el país volverá pronto a la normalidad.
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