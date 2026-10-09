Las claves del día: el sismo en Panamá centra la atención nacional e internacional

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 9 de octubre por el fuerte terremoto de magnitud 7.2 que sacudió al país, las medidas preventivas adoptadas por las autoridades nacionales y las muestras de solidaridad de gobiernos internacionales ante la emergencia.

-El sismo fue percibido en distintos puntos de Panamá y generó preocupación por posibles daños estructurales. El Instituto de Geociencias corrigió su magnitud a 7.5, con una profundidad de 4 kilómetros y epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, exhortó a la población a mantener la calma y se trasladó a Penonomé y Tonosí, junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para atender la situación en las zonas afectadas.

-El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de las clases durante el turno vespertino en todos los centros educativos del país, mientras las autoridades continuaban evaluando las consecuencias del movimiento telúrico.

-Estados Unidos anunció que comenzó a movilizar recursos y personal para apoyar a Panamá tras el terremoto. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que mantiene un seguimiento cercano de los reportes relacionados con el sismo, cuyo epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

-Colombia y Chile expresaron su solidaridad con Panamá. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, manifestó su respaldo al país y la disposición de brindar asistencia ante la emergencia. Asimismo, el biministro chileno del Interior, Claudio Alvarado, expresó la solidaridad de su Gobierno con el pueblo panameño.