Nueva actividad sísmica en Panamá: reportan magnitud 6.1

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una nueva réplica sísmica la tarde de este viernes 9 de octubre, con una magnitud preliminar de 6.1 y una profundidad de 10 kilómetros.
Según el informe preliminar, el movimiento telúrico se registró a las 6:12:41 p. m., hora local, con epicentro ubicado a 11 kilómetros al este de Las Tablas, provincia de Los Santos. Los datos podrían actualizarse conforme avance el análisis de los especialistas.
Este nuevo movimiento se produce en una jornada marcada por el fuerte terremoto registrado al mediodía, que fue percibido en distintos puntos del territorio nacional y generó preocupación por posibles afectaciones estructurales en varias regiones.
Ante la actividad sísmica, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.
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