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Rubén Blades y Farruko ofrecen apoyo a Panamá por temblor de 7.5

Rubén Blades y Farruko reaccionan al fuerte sismo de 7.5 en Tonosí, provincia de Los Santos. El collage fue trabajado con IA.
Rubén Blades y Farruko reaccionan al fuerte sismo de 7.5 en Tonosí, provincia de Los Santos. El collage fue trabajado con IA. Redes sociales
Por
Mileika Lasso
  • 09/10/2026 18:12
Rubén Blades y Farruko expresan solidaridad con Panamá y ofrecen ayuda tras los recientes temblores en provincias centrales

El evento sísmico de magnitud 7.5 este viernes 9 de octubre motivó las manifestaciones de respaldo por parte de destacadas figuras de la música. El cantautor panameño Rubén Blades y el intérprete puertorriqueño Farruko hicieron públicos sus mensajes de solidaridad hacia la población afectada, al tiempo que expresaron su disposición para colaborar en las labores de asistencia.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Rubén Blades envió su abrazo a todo el país y elevó sus votos por la pronta recuperación de las provincias centrales tras los efectos telúricos. El artista panameño enfatizó que se mantiene, como de costumbre, a disposición de la nación ante la coyuntura que atraviesan las comunidades del interior.

Por su parte, el artista puertorriqueño Farruko manifestó que su respaldo responde a una postura de solidaridad humana que se sitúa por encima de su agenda profesional. El intérprete indicó que se encuentra atento a las necesidades del territorio nacional para contribuir en la medida de sus posibilidades, independientemente de sus compromisos artísticos.

Las muestras de apoyo de ambos artistas se suman a las reacciones de diversos sectores sociales que dan seguimiento a los efectos de los sismos en la región central del país.

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