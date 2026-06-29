Rubén Blades llama a la solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos

El cantautor panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han dejado decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de damnificados.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el artista envió palabras de aliento a quienes enfrentan el dolor de la tragedia e hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos humanitarios.

“Lo primero que hago es decir a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada”, manifestó.

El artista también expresó sus condolencias a las familias que han perdido a seres queridos a causa del desastre, reconociendo el profundo impacto humano que ha dejado la emergencia.

“Envío mi pésame a todas las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia ”, dijo.

Blades señaló que en Panamá ya se han organizado iniciativas para recolectar alimentos y otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas. Sin embargo, subrayó que también es fundamental respaldar económicamente a las organizaciones humanitarias que ya se encuentran atendiendo la emergencia dentro del país.

Blades indicó que su aporte personal lo está realizando a través de Cáritas Venezuela y adelantó que compartirá la información necesaria para que quienes deseen colaborar puedan hacerlo.

“Exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan al grupo que deseen ”, expresó.

El salsero panameño advirtió que la dimensión del desastre probablemente será mayor conforme avancen las labores de búsqueda y evaluación de daños, por lo que insistió en la importancia de mantener el apoyo durante los próximos días.

“Nuestro afecto no solamente es mío, de Luba, mi esposa de todo Panamá, de la orquesta de Roberto Delgado y nada, pa’lante, la cuestión es levantarse y Venezuela tiene con qué, vamos pa’lante”, concluyó.

El mensaje de Rubén Blades se suma a las múltiples expresiones de solidaridad que han surgido luego del terremoto, mientras continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria para miles de familias que permanecen afectadas por la emergencia.