Bukele apunta a un tercer mandato presidencial en 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un nuevo paso hacia las elecciones de 2027 al inscribir su precandidatura presidencial por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), con la intención de optar por un tercer mandato consecutivo.

La inscripción fue confirmada por Xavi Bukele, presidente de Nuevas Ideas y primo del mandatario, quien publicó en la red social X una fotografía del documento de postulación, en el que también figura el actual vicepresidente, Félix Ulloa, como compañero de fórmula.

Según informó el medio DW, la posibilidad de que el mandatario busque un nuevo período presidencial surgió tras la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa en julio de 2025.

Con esa modificación se eliminó la prohibición de la reelección inmediata, se permitió la reelección indefinida, se adelantaron las elecciones presidenciales para 2027 y se amplió la duración del mandato presidencial de cinco a seis años.

La reforma fue impulsada y ratificada en una sola sesión legislativa por el Congreso, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría. Bukele mantiene altos niveles de respaldo entre la población, principalmente por su estrategia de seguridad y la reducción de la violencia atribuida a las pandillas, según DW.