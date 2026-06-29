Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 29 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este lunes 29 de junio condiciones de tiempo variables, con aguaceros aislados en distintos puntos del país, especialmente durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias aisladas en sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde y la noche se prevén aguaceros aislados en áreas de Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias y aguaceros aislados se concentrarán durante el día en el norte de Coclé. En horas de la tarde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica ocasional en sectores de Chiriquí, el sur de Veraguas, las zonas montañosas de la península de Azuero, Panamá Oeste y Darién. Durante la noche, las precipitaciones con descargas eléctricas podrían presentarse nuevamente en Darién y el golfo de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21 °C y 26 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 34 °C en la mayor parte del territorio nacional.

El índice de radiación UV-B alcanzará valores entre 7 y 11, considerados de riesgo alto a extremo, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.