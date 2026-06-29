Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 29 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> pronosticó para este lunes 29 de junio condiciones de tiempo variables, con<b> aguaceros aislados en distintos puntos del país,</b> <b>especialmente durante la tarde y la noche.</b>En la vertiente del Caribe <b>se esperan lluvias aisladas </b>en<b> sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.</b> Para la tarde y la noche se prevén aguaceros aislados en áreas de<b> Bocas del Toro.</b>En la vertiente del Pacífico, las lluvias y aguaceros aislados se concentrarán durante el día en <b>el norte de Coclé</b>. En horas de la tarde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica ocasional en sectores de<b> Chiriquí, el sur de Veraguas, las zonas montañosas de la península de Azuero, Panamá Oeste y Darién</b>. Durante la noche, las precipitaciones con descargas eléctricas podrían presentarse nuevamente en <b>Darién y el golfo de Chiriquí.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 13 °C y 18 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre <b>21 °C y 26 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>29 °C y 34 °C</b> en la mayor parte del territorio nacional.<b>El índice de radiación UV-B alcanzará valores entre 7 y 11, considerados de riesgo alto a extremo</b>, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.