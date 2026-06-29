Tiroteo en zona de aficionados del Mundial en California deja un muerto y un herido grave

La celebración del Mundial de Fútbol registró un episodio de violencia en Estados Unidos. Un tiroteo registrado la tarde del domingo en San Pedro Square, uno de los principales puntos de reunión de aficionados en San José, California, dejó una persona muerta y otra gravemente herida.

Según informó el medio El Mundo, con datos de Reuters, el ataque ocurrió en un área conocida por congregar a cientos de personas para seguir los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes. Sin embargo, al momento de los disparos no se estaba transmitiendo ningún encuentro.

La Policía de San José confirmó que una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un centro médico con heridas que comprometen su vida, según dio a conocer EL Mundo.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado como un homicidio y que varias calles de los alrededores fueron cerradas para facilitar el trabajo de los investigadores. El tiroteo provocó momentos de tensión entre las personas que permanecían en la zona de entretenimiento, donde rápidamente se desplegó un amplio operativo policial y de emergencias.

Esta área cuenta con decenas de zonas de aficionados habilitadas para seguir el Mundial, un ambiente de celebración que este domingo quedó marcado por un hecho de violencia que conmocionó a residentes y visitantes.