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El Meduca suspende las clases en Panamá tras sismo de magnitud 7.2

Los ciudadanos se mantienen afuera de las calles ante las réplicas.
Los ciudadanos se mantienen afuera de las calles ante las réplicas. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 09/10/2026 14:11
El Meduca suspendió las clases en todos los centros educativos del país y cerró sus oficinas administrativas tras el sismo de magnitud 7,2. Además, pidió mantener la calma y evitar difundir información no verificada

El Ministerio de Educación (Meduca) suspendió este viernes 9 de octubre las clases en todos los centros educativos a nivel nacional, tras el sismo de 7.2 grados que sacudió al país esta tarde.

En un comunicado difundido en la tarde de hoy, el Meduca hizo un llamado a la calma, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a ‘mantener la serenidad ante las circunstancias actuales’. Así mismo, el ministerio recomendó hacer un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de información n verificada.

El Meduca también informó que sus oficinas administrativas a nivel nacional están cerradas.

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