El Meduca suspende las clases en Panamá tras sismo de magnitud 7.2

El Ministerio de Educación (Meduca) suspendió este viernes 9 de octubre las clases en todos los centros educativos a nivel nacional, tras el sismo de 7.2 grados que sacudió al país esta tarde.
En un comunicado difundido en la tarde de hoy, el Meduca hizo un llamado a la calma, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a ‘mantener la serenidad ante las circunstancias actuales’. Así mismo, el ministerio recomendó hacer un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de información n verificada.
El Meduca también informó que sus oficinas administrativas a nivel nacional están cerradas.
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