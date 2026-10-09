Sismo causa daños en la iglesia y un hotel de Penonomé

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y provocó daños reportados en estructuras del distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Entre las afectaciones señaladas figura la caída de la torre derecha de la iglesia católica de Penonomé y el colapso reportado del hotel Dos Continentes.

El fuerte movimiento telúrico generó preocupación entre la población y motivó el llamado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad.

La institución informó que mantiene labores de monitoreo y vigilancia para dar seguimiento a la situación e instó a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores y consultar los canales oficiales para conocer información confirmada.

Sinaproc también recomendó alejarse de las estructuras que presenten daños visibles y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

Hasta el momento, es necesario confirmar oficialmente el alcance de los daños en ambos inmuebles, así como posibles personas heridas, víctimas o atrapadas.

Las autoridades deben determinar las condiciones de seguridad de las estructuras afectadas y evaluar los riesgos para las personas que viven o transitan por el área.