Mulino pide calma y solicita informe de afectaciones a Sinaproc y al Ministerio de Gobierno

El presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a la tranquilidad ciudadana a través de su cuenta oficial en X, instando a la población a no caer en desinformación y a mantener el orden tras los recientes acontecimientos.
En su mensaje, el mandatario confirmó que solicitó reportes oficiales detallados a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a los estamentos de seguridad e inspección correspondientes.
La instrucción presidencial busca consolidar un balance verificado sobre los impactos y daños generados, permitiendo canalizar la asistencia técnica y los recursos de respuesta de manera ordenada en las zonas afectadas.
Mulino recalcó que las entidades competentes informarán de manera oportuna a la ciudadanía conforme se evalúen las afectaciones en el terreno.
El presidente fue enfático al señalar que no se debe utilizar lo sucedido para generar alarmas infundadas ni alterar el orden público.
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