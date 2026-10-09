Mulino pide calma y solicita informe de afectaciones a Sinaproc y al Ministerio de Gobierno

El presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a la tranquilidad ciudadana a través de su cuenta oficial en X, instando a la población a no caer en desinformación y a mantener el orden tras los recientes acontecimientos.

En su mensaje, el mandatario confirmó que solicitó reportes oficiales detallados a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a los estamentos de seguridad e inspección correspondientes.