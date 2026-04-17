Ministra de Gobierno defiende decreto: ‘El Estado debe saber quién transporta a los usuarios’

La ministra destacó que existe una diferencia entre las plataformas digitales, que funcionan como intermediarias comerciales, y quienes prestan directamente el servicio de transporte, cuya regulación corresponde al Estado. En ese sentido, subrayó que Panamá promueve la libre competencia y la inversión, pero debe garantizar el control y la seguridad en el traslado de usuarios.Agregó que, por primera vez, se establece un marco que permite identificar y regular a todos los conductores que ofrecen este servicio, bajo la supervisión de la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>, evitando que personas operen fuera de la ley.<i>'Este decreto pone orden, disciplina y permite regular una actividad que hasta ahora tenía actores en la ilegalidad', </i>afirmó la ministra, al destacar que la medida busca brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a transportistas.