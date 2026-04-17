Ministra de Gobierno defiende decreto: ‘El Estado debe saber quién transporta a los usuarios’

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó el origen y alcance del nuevo decreto que regula el servicio de transporte de lujo por plataformas digitales, con el fin de aclarar dudas sobre su implementación.

Según Montalvo, esta regulación surge tras los problemas generados por el Decreto No. 331 de 2017, emitido con la llegada de plataformas como Uber.

Añadió que dicha normativa fue elaborada sin apego a la ley que rige el transporte en el país y posteriormente fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la mayoría de sus artículos.

Montalvo señaló que, durante años, el sector transporte y las plataformas digitales operaron en un ambiente de conflicto debido a la falta de una regulación clara. En ese contexto, explicó que el nuevo Decreto Ejecutivo No. 10 de 2026 reemplaza esa normativa anterior y busca ordenar el sistema.