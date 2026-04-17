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Ministra de Gobierno defiende decreto: ‘El Estado debe saber quién transporta a los usuarios’

Según Montalvo, esta regulación surge tras los problemas generados por el Decreto No. 331 de 2017.
Según Montalvo, esta regulación surge tras los problemas generados por el Decreto No. 331 de 2017. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 16:47
La ministra Dinoska Montalvo defendió el Decreto No. 10 de 2026 como una medida para ordenar el transporte en Panamá.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó el origen y alcance del nuevo decreto que regula el servicio de transporte de lujo por plataformas digitales, con el fin de aclarar dudas sobre su implementación.

Según Montalvo, esta regulación surge tras los problemas generados por el Decreto No. 331 de 2017, emitido con la llegada de plataformas como Uber.

Añadió que dicha normativa fue elaborada sin apego a la ley que rige el transporte en el país y posteriormente fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la mayoría de sus artículos.

Montalvo señaló que, durante años, el sector transporte y las plataformas digitales operaron en un ambiente de conflicto debido a la falta de una regulación clara. En ese contexto, explicó que el nuevo Decreto Ejecutivo No. 10 de 2026 reemplaza esa normativa anterior y busca ordenar el sistema.

La ministra destacó que existe una diferencia entre las plataformas digitales, que funcionan como intermediarias comerciales, y quienes prestan directamente el servicio de transporte, cuya regulación corresponde al Estado. En ese sentido, subrayó que Panamá promueve la libre competencia y la inversión, pero debe garantizar el control y la seguridad en el traslado de usuarios.

Agregó que, por primera vez, se establece un marco que permite identificar y regular a todos los conductores que ofrecen este servicio, bajo la supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), evitando que personas operen fuera de la ley.

“Este decreto pone orden, disciplina y permite regular una actividad que hasta ahora tenía actores en la ilegalidad”, afirmó la ministra, al destacar que la medida busca brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a transportistas.

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