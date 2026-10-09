José Domingo Ulloa pide oración y solidaridad tras el sismo en Panamá

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, expresó su solidaridad con las familias panameñas tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 e invitó a la Iglesia católica a elevar oraciones por la protección del país.
En un mensaje divulgado desde Roma, Ulloa manifestó su cercanía con la población, especialmente con quienes vivieron momentos de temor e incertidumbre a raíz del movimiento telúrico.
“Desde Roma, me uno de corazón a ustedes e invito a toda nuestra Iglesia a elevar una oración, pidiendo al Señor que proteja a nuestro pueblo, nos conceda serenidad y fortalezca nuestra solidaridad”, expresó el prelado.
El arzobispo también exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las orientaciones de las autoridades competentes ante la situación.
En su mensaje, Ulloa recurrió a la figura de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, y pidió su protección para el país, con un llamado a mantener la unidad nacional a través de la fe, la esperanza y el amor fraterno.
“Que Santa María la Antigua, Madre y Patrona de Panamá, extienda su manto protector sobre nuestra nación y nos ayude a permanecer unidos en la fe, la esperanza y el amor fraterno”, señaló.
El mensaje concluyó con una bendición para el país: “¡Dios bendiga y proteja siempre a Panamá!”.
Las palabras del arzobispo se suman a los llamados a la serenidad y la solidaridad dirigidos a la población tras el evento sísmico. Las autoridades de protección civil recomiendan mantenerse informados mediante canales oficiales, evitar la difusión de rumores y alejarse de estructuras que presenten daños visibles.
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