Equipo élite panameño ya vuela hacia Venezuela: así se desarrolla la misión humanitaria

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que Panamá ha activado un operativo de asistencia humanitaria para apoyar a Venezuela, que incluye el envío de personal especializado en búsqueda y rescate, el establecimiento de centros de acopio y la coordinación logística con organismos internacionales.

Según explicó la funcionaria, el presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó el despliegue de la operación mediante una coordinación tanto nacional como internacional, lo que permitió la movilización inmediata del equipo panameño hacia territorio venezolano.

Montalvo detalló que un primer grupo de rescatistas ya partió hacia Venezuela y corresponde al equipo élite panameño, encargado de organizar y coordinar la misión sobre el terreno.

”El equipo que está saliendo en este primer vuelo es el equipo élite nuestro, que tiene una serie de conocimientos para ir organizando la misión”, señaló.

La ministra agregó que durante la tarde partirá un segundo contingente con el resto del personal, hasta completar un total de 61 especialistas panameños que participarán en las labores de apoyo y asistencia.

”En la tarde, como a las cuatro, está saliendo el resto de los 61 miembros que tienen que estar en Venezuela, que es el aporte humano que está dando Panamá en este momento”, indicó.

La ayuda panameña no se limita al envío de rescatistas y personal técnico. Montalvo explicó que el país también está facilitando infraestructura logística y coordinación internacional para agilizar la llegada de la asistencia humanitaria.

”No solamente alimentos. Panamá mantiene una coordinación con organismos internacionales y el poder desplegar toda la logística, el vuelo y todo eso que se ahorran estando aquí forma parte de toda la ayuda que está desplegando Panamá en este momento”, manifestó.

Asimismo, destacó el trabajo del despacho de la primera dama, que ha impulsado centros de acopio y jornadas de recolección de donaciones para apoyar a la población afectada.

De acuerdo con la ministra, hasta el momento se han recolectado cerca de cinco toneladas de ayuda humanitaria, las cuales ya fueron trasladadas al centro logístico habilitado para su posterior envío.

Montalvo adelantó que las autoridades continuarán recibiendo donaciones durante los próximos días y que el Gobierno ofrecerá más detalles sobre el operativo una vez el presidente emita nuevas instrucciones sobre la misión humanitaria.

Las declaraciones fueron ofrecidas por la ministra Dinoska Montalvo en el marco del despliegue de ayuda panameña hacia Venezuela.