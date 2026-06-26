César García: ‘La defensa de la autonomía universitaria empieza por el trabajo interno y la transparencia’

Debemos adaptarnos a la inteligencia artificial, pero con cautela. No toda la información que proporciona es necesariamente correcta, por lo que requiere verificación y criterio humano. Además, existe el riesgo de que su uso excesivo debilite habilidades fundamentales como el análisis, la reflexión y la interacción entre las personas. Si se delega completamente el trabajo intelectual a estas herramientas, el pensamiento crítico puede verse afectado. La inteligencia artificial debe entenderse como un recurso de apoyo que fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, nunca puede sustituir el razonamiento, el juicio ni el papel esencial de las personas.