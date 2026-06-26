Polvo del Sahara llegará a Panamá: estas serán las zonas más afectadas

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b> emitió un aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara que afectarán al territorio nacional desde este fin de semana y hasta el próximo lunes 29 de junio.<b>De acuerdo con el pronóstico de la entidad, la masa de polvo se desplazará sobre gran parte del país. Las concentraciones serán bajas en el Pacífico Central y Occidental, mientras que en el resto del territorio se esperan niveles moderados.</b>El Imhpa explicó que estas condiciones favorecerán un ambiente brumoso y un aumento en la sensación térmica, por lo que la población podría percibir temperaturas más elevadas durante el día.Ante este escenario, la institución recomendó tomar precauciones, especialmente a las personas con alergias, asma u otras enfermedades respiratorias, ya que las partículas de polvo pueden afectar la calidad del aire y provocar molestias en quienes son más sensibles.