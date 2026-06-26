Polvo del Sahara llegará a Panamá: estas serán las zonas más afectadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara que afectarán al territorio nacional desde este fin de semana y hasta el próximo lunes 29 de junio.

De acuerdo con el pronóstico de la entidad, la masa de polvo se desplazará sobre gran parte del país. Las concentraciones serán bajas en el Pacífico Central y Occidental, mientras que en el resto del territorio se esperan niveles moderados.

El Imhpa explicó que estas condiciones favorecerán un ambiente brumoso y un aumento en la sensación térmica, por lo que la población podría percibir temperaturas más elevadas durante el día.

Ante este escenario, la institución recomendó tomar precauciones, especialmente a las personas con alergias, asma u otras enfermedades respiratorias, ya que las partículas de polvo pueden afectar la calidad del aire y provocar molestias en quienes son más sensibles.