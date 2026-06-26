Llamadas gratis a Venezuela desde Panamá: límites y condiciones

Las empresas de telecomunicaciones Tigo Panamá y +Móvil anunciaron la apertura de canales de comunicación gratuitos desde Panamá hacia Venezuela, tras reportarse una situación de emergencia en el país sudamericano el pasado miércoles 24 de junio. Sin embargo, las corporaciones implementaron condiciones restrictivas y límites de tiempo para los usuarios locales.

La compañía Tigo habilitó la promoción “Contigo Venezuela”, la cual otorga 100 minutos gratuitos para llamadas de larga distancia internacional dirigidas al país caribeño. Esta medida aplica para clientes de la modalidad prepago, quienes contarán con una vigencia de siete días a partir del momento de la activación de la línea. Para el sector pospago, la empresa indicó que las llamadas no generarán costos adicionales, siempre que se realicen dentro de los minutos que ya incluye el plan contratado por el cliente.

Por su parte, la operadora +Móvil, propiedad de Cable & Wireless Panamá, notificó la liberación de llamadas bajo un esquema comercial “ilimitado” hacia Venezuela para la totalidad de su cartera de clientes. No obstante, la empresa supeditó la gratuidad del servicio a condiciones y políticas de uso justo. En la práctica, este tipo de cláusulas contractuales establece un tope técnico de minutos para evitar la saturación de las redes, por lo que el beneficio está sujeto a restricciones que la empresa no detalló en su comunicado.

“Nuestra compañía mantiene su compromiso con nuestro propósito de conectividad y desde el corazón de +Móvil nos unimos en solidaridad con los hermanos venezolanos. En momentos de dificultad, nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer conectividad. Se trata de estar presentes, de acercar a las personas, de ser un puente cuando más se necesita”, dijo Rocío Lorenzo, presidenta ejecutiva y gerente general de +Móvil.

Ambas multinacionales justificaron la medida bajo argumentos de responsabilidad social frente a la crisis del país suramericano, al definir la conectividad como un puente emocional para sostener los vínculos familiares.

Hasta el momento, ninguna de las dos operadoras de telefonía especificó la fecha de culminación de estas facilidades técnicas ni el volumen de usuarios que esperan impactar en el territorio panameño.