El Canal de Panamá celebra 10 años de la ampliación que cambió el comercio mundial

El Canal de Panamá conmemora hoy una década de operaciones de su ampliación, un hito clave para la logística mundial inaugurado el 26 de junio de 2016 con el tránsito del buque portacontenedores Cosco Shipping Panama por las esclusas de Agua Clara y Cocolí.

Esta megaobra, desarrollada gracias al talento y compromiso de 9,000 profesionales panameños, se consolida como el mayor proyecto de infraestructura de la vía desde 1914, impulsando la competitividad, la inversión y el crecimiento económico del país.

En materia operativa, según cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el impacto del Canal ampliado ya representa más del 50% de los ingresos totales de la vía interoceánica, acumulando más de 31,000 tránsitos desde su apertura.

Durante los primeros ocho meses del año fiscal (AF) 2026 del Canal (de octubre de 2025 a mayo de 2026), se registraron 8,593 tránsitos totales, de los cuales el 27.7% (2,385 de ellos) correspondieron a buques neopanamax; un óptimo desempeño que ha sido posible gracias a la recuperación de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela.

A lo largo de esta década, la ampliación ha transformado el transporte marítimo al recibir nuevas generaciones de buques, registrando hitos históricos como los primeros tránsitos de buques LPG (Lycaste Peace) y LNG (Maran Gas Apollonia), además de récords de gran capacidad como el del megabuque MSC MARIE (con 366 metros de eslora y 17,640 TEU’s) y la reciente incorporación del turismo de cruceros con el paso del Brilliant Lady de Virgin Voyages.

De cara al futuro, la prioridad es la gestión responsable del agua para enfrentar los desafíos climáticos sufridos en 2023 y 2024, mediante proyectos hídricos de largo plazo como el lago de río Indio para garantizar la operación de la vía y el suministro de la población.

Para cerrar la conmemoración, el administrador del Canal, Dr. Ricaurte Vásquez Morales, y la subadministradora, Ilya Espino de Marotta, entregaron placas de reconocimiento a cinco buques neopanamax en tránsito, reafirmando la estrecha alianza con la industria marítima internacional.