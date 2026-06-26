El Canal de Panamá celebra 10 años de la ampliación que cambió el comercio mundial

El <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-se-incorpora-a-pax-silica-para-potenciar-la-inteligencia-artificial-y-la-innovacion-PN23598986">Canal de Panamá </a>conmemora hoy una década de operaciones de su ampliación, un hito clave para la logística mundial <b>inaugurado el 26 de junio de 2016</b> con el tránsito del buque portacontenedores <i><b>Cosco Shipping Panama</b></i><b> por las esclusas de Agua Clara y Cocolí.</b> Esta megaobra, desarrollada gracias al talento y compromiso de 9,000 profesionales panameños, se consolida como el mayor proyecto de infraestructura de la vía desde 1914, impulsando la competitividad, la inversión y el crecimiento económico del país. En materia operativa, según cifras de la <b>Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</b>, el impacto del <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/comision-de-economia-de-la-asamblea-propone-unificar-marco-logistico-y-maritimo-PM23589521">Canal</a> ampliado ya representa más del 50% de los ingresos totales de la vía interoceánica, acumulando más de 31,000 tránsitos desde su apertura. Durante los primeros <b>ocho meses del año fiscal (AF) 2026 del Canal (de octubre de 2025 a mayo de 2026), se registraron 8,593 tránsitos totales, de los cuales el 27.7% (2,385 de ellos) correspondieron a buques neopanamax</b>; un óptimo desempeño que ha sido posible gracias a la recuperación de los niveles de los lagos<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/union-europea-evalua-la-ley-de-sustancia-economica-aprobada-por-panama-OM23589465"> Gatún y Alhajuela.</a> A lo largo de esta década, la ampliación ha transformado el transporte marítimo al recibir nuevas generaciones de buques, registrando hitos históricos como <b>los primeros tránsitos de buques LPG (</b><i><b>Lycaste Peace</b></i><b>) y LNG (</b><i><b>Maran Gas Apollonia</b></i><b>), además de récords de gran capacidad como el del megabuque </b><i><b>MSC MARIE</b></i><b> (con 366 metros de eslora y 17,640 TEU’s) y la reciente incorporación del turismo de cruceros con el paso del </b><i><b>Brilliant Lady</b></i><b> de Virgin Voyages.</b> De cara al futuro, la prioridad es la gestión responsable del agua para enfrentar los desafíos climáticos sufridos en 2023 y 2024, mediante proyectos hídricos de largo plazo como el lago de río Indio para garantizar la operación de la vía y el suministro de la población. Para cerrar la conmemoración, el administrador del Canal, Dr. Ricaurte Vásquez Morales, y la subadministradora, Ilya Espino de Marotta, entregaron placas de reconocimiento a cinco buques neopanamax en tránsito, reafirmando la estrecha alianza con la industria marítima internacional.