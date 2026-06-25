Unión Europea evalúa la Ley de Sustancia Económica aprobada por Panamá

Los ministerios de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) analizan el contenido del Proyecto de Ley 641, que incorpora reglas de sustancia económica al Código Fiscal panameño tras su aprobación en tercer debate por la Asamblea Nacional.La embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, explicó que la legislación se encuentra en fase de revisión técnica por parte de los países del bloque, un procedimiento clave en las aspiraciones del país de ser excluido de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal. 'En este momento la ley está siendo analizada por ministerios de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros (de la UE). Este proceso todavía no ha terminado', declaró Matusz a este medio, al señalar que la entrada en vigor de la norma en el Legislativo panameño da inicio a la etapa de fiscalización internacional por parte de las capitales europeas.Previamente, durante una reunión este lunes con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, la directora general para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Delphine Pronk, ponderó los avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica, calificándola como un pilar de la agenda nacional.En el encuentro, celebrado en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Hoyos anunció formalmente que, tras la reciente sanción de la Ley de Sustancia Económica, el Gobierno nacional proyecta la salida de Panamá de las listas fiscales de la Unión Europea para octubre próximo.