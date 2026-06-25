Comisión de Economía de la Asamblea propone unificar marco logístico y marítimo

Durante una mesa técnica multisectorial celebrada el pasado febrero para analizar la estrategia marítima y el desarrollo económico de Panamá, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, reafirmó el compromiso del Legislativo con el sector.'Desde el Parlamento asumimos nuestra responsabilidad como aliados del sector marítimo y del desarrollo nacional. Queremos escuchar, construir consensos y traducir las conclusiones de esta mesa en reformas legislativas que fortalezcan nuestra estrategia marítima y consoliden a Panamá como un hub logístico de clase mundial', señaló Herrera.Asimismo, el diputado destacó que, aunque el país cuenta con ventajas únicas, el complejo contexto internacional —marcado por tensiones geopolíticas, competencia regional y nuevas rutas comerciales— exige actuar con visión de futuro. 'Depende de nosotros convertir estas ventajas en oportunidades reales para las próximas generaciones', concluyó.Gaitán, por su parte, recordó que el foro marítimo fue presentado en una subcomisión de investigación, desde septiembre de 2025, dado que se debe legislar en temas como concesiones marítimas y portuarias, logística de puestos, entre otros.Sobre la gobernanza, Gaitán enfatizó sobre la importancia de establecer una estrategia marítima del país, para que Panamá pueda estar a la vanguardia, 'Tenemos competidores a nivel internacional como Singapur, Hong Kong, Japón por lo cual es transcendental actualizar nuestro marco jurídico para competir en el sector', argumentó.La diputada Ariana Coba dijo que es necesario primero 'diagnosticar el problema', por lo que considera que 'con esta mesa técnica se podrá conocer hacia dónde vamos y la presencia de los gremios permitirá trabajar esas leyes que fortalezcan el sector'.Mientras que el diputado Isaac Mosquera, resaltó que como país 'hemos construido un legado que nos posiciona en el centro del comercio global', pronosticando que 'de estas mesas saldrán los mejores insumos para legislar por el bienestar del país'.