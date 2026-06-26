Museo Reina Torres de Arauz entra en su fase final: estas son las novedades del proyecto que abrirá en 2027

El proyecto de construcción y restauración del Museo Reina Torres de Arauz (MARTA) continúa avanzando y ya se encuentra en su etapa de acabados, según constataron autoridades del Gobierno durante una inspección técnica realizada este viernes. El secretario de Metas, José Ramón Icaza, acompañado por representantes del Ministerio de Cultura, recorrió las instalaciones para verificar el progreso de una de las obras culturales más importantes que se desarrollan actualmente en el país. De acuerdo con las autoridades, el proyecto mantiene el cronograma previsto y su entrega está programada para el primer trimestre de 2027.

La obra entra en la fase de acabados

Durante la visita se confirmó que actualmente se ejecutan los trabajos de acabados e instalación de suministros esenciales para el funcionamiento del museo. La inspección incluyó todos los niveles del complejo, donde se desarrollan tanto la restauración del edificio histórico como la construcción de nuevas áreas que formarán parte del renovado espacio cultural.

Entre los principales avances alcanzados destacan:

Finalización de las obras estructurales en todos los pisos.

Instalación de la planta eléctrica.

Colocación del tanque de reserva de agua.

Inicio de los trabajos de paisajismo y adecuación de las áreas exteriores.

Un espacio para proteger más de 16 mil piezas

Uno de los puntos más importantes revisados durante el recorrido fue la sala de resguardo, un área diseñada especialmente para la conservación científica del patrimonio nacional. Este espacio albergará más de 16 mil piezas pertenecientes a la colección del museo, garantizando condiciones adecuadas para su preservación a largo plazo.

El primer gran museo antropológico del país

El Museo Reina Torres de Arauz se proyecta como el principal centro dedicado a mostrar la riqueza antropológica e histórica de Panamá. Su exhibición permanente reunirá objetos representativos de todas las regiones del país, incluyendo piezas líticas, metates, orfebrería y objetos de oro que permitirán recorrer la evolución de las distintas culturas que han formado parte de la historia panameña. Con esta propuesta, el museo busca convertirse en un referente para la investigación, la educación y el turismo cultural, ofreciendo un espacio moderno para preservar y difundir el patrimonio nacional.

Apertura prevista para 2027