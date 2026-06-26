Museo Reina Torres de Arauz entra en su fase final: estas son las novedades del proyecto que abrirá en 2027

El proyecto de construcción y restauración del Museo Reina Torres de Arauz (MARTA) continúa avanzando y ya se encuentra en su etapa de acabados, según constataron autoridades del Gobierno durante una inspección técnica realizada este viernes.El secretario de Metas, José Ramón Icaza, acompañado por representantes del Ministerio de Cultura, recorrió las instalaciones para verificar el progreso de una de las obras culturales más importantes que se desarrollan actualmente en el país.De acuerdo con las autoridades, el proyecto mantiene el cronograma previsto y su entrega está programada para el primer trimestre de 2027.