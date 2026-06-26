Perros rescatistas, los héroes de cuatro patas que buscan sobrevivientes en Venezuela

Los perros rescatistas constituyen uno de los elementos esenciales en la búsqueda de personas sepultadas bajo los escombros tras una catástrofe natural, como los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio. El olfato de los canes es fundamental para detectar la ubicación de personas atrapadas en estructuras colapsadas, no solo a causa de los sismos, sino también por deslizamientos de tierra y otras tragedias, de acuerdo con el sitio web del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, cuatro unidades caninas forman parte del componente USAR (Urban Search and Rescue o Búsqueda Urbana y Rescate). Estas unidades están entrenadas para localizar y rescatar personas atrapadas, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la misión humanitaria integrada por 60 rescatistas. La unidad canina del Sinaproc ya cuenta con experiencia en la atención de emergencias provocadas por grandes terremotos, como los ocurridos en Haití (2010), Ecuador (2016) y México (2017). Asimismo, la institución dispone de diez perros de distintas razas para realizar estas labores: siete pastores belgas malinois y tres labradores retriever, cada uno acompañado por un guía responsable de su entrenamiento y formación.

¿Qué características debe tener un perro de rescate?

José Luis, un rescatista de la localidad española de Arnedo, declaró en 2019 a la revista Hola que cualquier raza puede convertirse en un perro de salvamento. Sin embargo, explicó que se prefieren ejemplares con una personalidad juguetona, un marcado instinto de presa —entendido como motivación para el juego y no como agresividad—, un excelente olfato y una gran disposición para trabajar. Además, señaló que el perro no debe alterarse con facilidad ante ruidos fuertes, explosiones u otras situaciones de estrés. Por su parte, la veterinaria Sonia Sáez aseguró al mismo medio que los perros desarrollan un fuerte vínculo con las personas y poseen una gran capacidad de empatía. “Sabemos que los perros son animales con un gran vínculo y empatía hacia las personas, siendo capaces de percibir el dolor y la tristeza, lo que les motiva todavía más a rescatar a personas que están sufriendo. Como en todos los casos, una buena socialización es básica, tanto para su formación como para desenvolverse en el día a día rodeados de personas y otros animales”, afirmó. De acuerdo con datos de la Universidad UCAD de México, además del olfato existen otras cualidades imprescindibles en un perro de salvamento. La inteligencia es una de las características más importantes. Estos animales deben aprender y ejecutar órdenes complejas, además de adaptarse rápidamente a distintos escenarios de emergencia, por lo que su capacidad de atención, comprensión y aprendizaje resulta fundamental. La resistencia y la agilidad también son indispensables. Los perros de rescate deben desplazarse por terrenos complicados, accidentados o inestables y mantener un alto nivel de rendimiento durante largas jornadas de trabajo sin perder eficacia. Por último, la determinación y la calma son esenciales para el éxito de las operaciones. Su temperamento les permite mantenerse concentrados y actuar con serenidad en situaciones críticas, lo que facilita las labores de búsqueda y rescate junto a sus guías.

Se llama Tsunami y hoy es uno de los héroes de Venezuela.



Entrenado para salvar vidas, trabaja sin descanso junto a los rescatistas buscando personas atrapadas entre los escombros. pic.twitter.com/6Yyp2RltRU — Momentos Virales (@momentoviral) June 26, 2026

‘Tsunami’, un perro que salva vidas