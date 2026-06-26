Perros rescatistas, los héroes de cuatro patas que buscan sobrevivientes en Venezuela

José Luis, un rescatista de la localidad española de <b>Arnedo</b>, declaró en 2019 a la revista <b>Hola</b> que cualquier raza puede convertirse en un perro de salvamento. Sin embargo, explicó que se prefieren ejemplares con una personalidad juguetona, un marcado instinto de presa —entendido como motivación para el juego y no como agresividad—, un excelente olfato y una gran disposición para trabajar. Además, señaló que el perro no debe alterarse con facilidad ante ruidos fuertes, explosiones u otras situaciones de estrés.Por su parte, la veterinaria <b>Sonia Sáez</b> aseguró al mismo medio que los perros desarrollan un fuerte vínculo con las personas y poseen una gran capacidad de empatía.'Sabemos que los perros son animales con un gran vínculo y empatía hacia las personas, siendo capaces de percibir el dolor y la tristeza, lo que les motiva todavía más a rescatar a personas que están sufriendo. Como en todos los casos, una buena socialización es básica, tanto para su formación como para desenvolverse en el día a día rodeados de personas y otros animales', afirmó.De acuerdo con datos de la <b>Universidad UCAD</b> de México, además del olfato existen otras cualidades imprescindibles en un <b>perro de salvamento</b>.La <b>inteligencia</b> es una de las características más importantes. Estos animales deben aprender y ejecutar órdenes complejas, además de adaptarse rápidamente a distintos escenarios de emergencia, por lo que su capacidad de atención, comprensión y aprendizaje resulta fundamental.La <b>resistencia</b> y la <b>agilidad</b> también son indispensables. Los perros de rescate deben desplazarse por terrenos complicados, accidentados o inestables y mantener un alto nivel de rendimiento durante largas jornadas de trabajo sin perder eficacia.Por último, la <b>determinación</b> y la <b>calma</b> son esenciales para el éxito de las operaciones. Su temperamento les permite mantenerse concentrados y actuar con serenidad en situaciones críticas, lo que facilita las labores de búsqueda y rescate junto a sus guías.