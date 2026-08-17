Mulino se reúne con congresistas de Estados Unidos para abordar seguridad, migración y narcotráfico

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este lunes 17 de agosto una reunión con una delegación del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron temas relacionados con la seguridad regional, la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

Durante el encuentro, las partes destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales que operan en el continente.

La delegación estadounidense estuvo integrada por los senadores Christopher Andrew, de Delaware; Tammy Green Baldwin, de Wisconsin; y Gary Peters, de Michigan, además de los representantes de la Cámara Michael Turner, de Ohio, y Sara Jacobs, de California.

Los congresistas estuvieron acompañados por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Uno de los puntos resaltados fue la iniciativa “Escudo de las Américas”, orientada a contrarrestar las actividades de organizaciones criminales y del narcotráfico en la región. También se destacó el desarrollo del ejercicio multinacional Panamax, enfocado en reforzar la seguridad del Canal de Panamá, considerado una ruta estratégica para el comercio y las cadenas de suministro a nivel mundial.

Durante la reunión también se analizó la situación de la migración irregular a través de la selva del Darién y las acciones implementadas por Panamá para reducir el flujo migratorio.

Los congresistas estadounidenses reconocieron los esfuerzos de Panamá en el control de la migración irregular y abordaron los resultados del memorando de entendimiento suscrito entre ambos países, que ha permitido avanzar en la reducción del tráfico de drogas y el fortalecimiento de la seguridad.

La delegación estadounidense manifestó además preocupación por el impacto ambiental que provoca la migración irregular en el Darién y expresó su interés en llevar este tema ante el Gobierno de Estados Unidos para gestionar mayores recursos y apoyo para mitigar los daños.

Otro de los temas discutidos fue la situación geopolítica de Centroamérica y Sudamérica. En este contexto, los representantes estadounidenses elogiaron la capacidad mediadora que, según señalaron, ha demostrado el presidente Mulino en distintos asuntos regionales.

La reunión también permitió abordar oportunidades para incrementar la participación de empresas estadounidenses en grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como parte de los esfuerzos para ampliar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Por parte de Panamá, Mulino estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Al cierre del encuentro, ambas partes destacaron el fortalecimiento de la relación entre Panamá y Estados Unidos, particularmente en materia de solidaridad, cooperación e intercambio de inteligencia.