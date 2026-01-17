Diputado Herrera destaca acercamiento parlamentario tras visita de 14 congresistas estadounidenses

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, destacó este sábado 17 de enero, en la ciudad de Las Tablas, que la visita de un grupo de 14 congresistas de Estados Unidos al Palacio Justo Arosemena, sede del Órgano Legislativo, forma parte de un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos y avanzar en iniciativas conjuntas que generen beneficios para Panamá y Estados Unidos.

Herrera señaló que el acercamiento busca establecer una coordinación legislativa orientada a la armonización de leyes que permitan impulsar proyectos de inversión, desarrollo económico y generación de empleos.

El diputado presidente indicó que estas iniciativas apuntan a atender necesidades estructurales del país, particularmente en materia de empleo.

Además, el diputado presidente adelantó que se trabaja en una propuesta para concretar próximamente una visita del presidente del Congreso de Estados Unidos a la Asamblea Nacional, como parte de ese proceso de cooperación interparlamentaria.

Este viernes 16 de enero los diputados que integran la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional sostuvieron una reunión con un grupo de congresistas estadounidenses en el Palacio Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.

Además, en el encuentro participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos y diputados del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos.

La Estrella de Panamá pudo conocer que durante la reunión los diputados expusieron la posición del país sobre la gestión del Canal de Panamá, la supervisión de los puertos y la relación bilateral.

Según fuentes de la Asamblea Nacional, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, entre ellos John Moolenaar (Michigan), Zac Nunn, republicano por Iowa, el demócrata Lou Correa de California, Ed Case, demócrata por Hawái, y el republicano Carlos Giménez, representante del estado de Florida.

Durante el encuentro, la Comisión de Asuntos del Canal explicó que Panamá está realizando las auditorías correspondientes en materia portuaria y que la administración de la vía acuática se desarrolla conforme a los marcos legales y técnicos establecidos.

Consultado sobre si durante el encuentro se abordó el tema de la soberanía y el Canal de Panamá, Herrera indicó que el asunto fue tratado de manera superficial.

Herrera reafirmó que la soberanía panameña sobre la vía interoceánica está claramente establecida y recordó que el Canal de Panamá cuenta con un régimen de autonomía administrado por panameños.

En ese sentido, subrayó la importancia de mantener vigentes las iniciativas que puedan generar beneficios para el Canal de Panamá, en el marco del respeto a la soberanía nacional.