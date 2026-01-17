Diputado Herrera destaca acercamiento parlamentario tras visita de 14 congresistas estadounidenses

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-herrera" target="_blank">El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera</a>, destacó este sábado 17 de enero, en la ciudad de Las Tablas, que la visita de un grupo de <b>14 congresistas de Estados Unidos</b> al Palacio Justo Arosemena, sede del Órgano Legislativo, forma parte de un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos y avanzar en iniciativas conjuntas que generen beneficios para Panamá y Estados Unidos.Herrera señaló que el acercamiento busca establecer una coordinación legislativa orientada a la armonización de leyes que permitan impulsar proyectos de <b>inversión, desarrollo económico y generación de empleos</b>. El diputado presidente indicó que estas iniciativas apuntan a atender necesidades estructurales del país, particularmente en materia de empleo.Además, el diputado presidente adelantó que se trabaja en una propuesta para concretar próximamente una visita del <b>presidente del Congreso de Estados Unidos</b> a la Asamblea Nacional, como parte de ese proceso de cooperación interparlamentaria.<b>Este viernes 16 de enero los diputados que integran la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional</b> sostuvieron una reunión con un grupo de congresistas estadounidenses en el Palacio Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.Además, en el encuentro participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos y diputados del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos.<b>La Estrella de Panamá</b> pudo conocer que durante la reunión los diputados expusieron la posición del país sobre la gestión del Canal de Panamá, la supervisión de los puertos y la relación bilateral.Según fuentes de la Asamblea Nacional, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, entre ellos <b>John Moolenaar (Michigan), Zac Nunn, republicano por Iowa, el demócrata Lou Correa de California, Ed Case, demócrata por Hawái, y el republicano Carlos Giménez, representante del estado de Florida</b>.Durante el encuentro, la Comisión de Asuntos del Canal explicó que Panamá está realizando las auditorías correspondientes en materia portuaria y que la administración de la vía acuática se desarrolla conforme a los marcos legales y técnicos establecidos.Consultado sobre si durante el encuentro se abordó el tema de la soberanía y el Canal de Panamá, Herrera indicó que el asunto fue tratado de manera superficial. Herrera reafirmó que la soberanía panameña sobre la vía interoceánica está claramente establecida y recordó que el Canal de Panamá cuenta con un régimen de <b>autonomía administrado por panameños</b>.En ese sentido, subrayó la importancia de mantener vigentes las iniciativas que puedan generar beneficios para el Canal de Panamá, en el marco del respeto a la soberanía nacional.