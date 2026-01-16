Canal de Panamá, puertos y exención de visas a Estados Unidos marcan reunión entre diputados y 14 congresistas estadounidenses

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional sostuvieron la mañana de este viernes 16 de enero una reunión con un grupo de congresistas estadounidenses en el Palacio Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.

Además, en el encuentro participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos y diputados del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos.

La Estrella de Panamá pudo conocer que durante la reunión los diputados expusieron la posición del país sobre la gestión del Canal de Panamá, la supervisión de los puertos y la relación bilateral.

Según fuentes de la Asamblea Nacional, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, entre ellos John Moolenaar (Michigan), Zac Nunn, republicano por Iowa, el demócrata Lou Correa de California, Ed Case, demócrata por Hawái, y el republicano Carlos Giménez, representante del estado de Florida.

Durante el encuentro, la Comisión de Asuntos del Canal explicó que Panamá está realizando las auditorías correspondientes en materia portuaria y que la administración de la vía acuática se desarrolla conforme a los marcos legales y técnicos establecidos.