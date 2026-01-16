Diputados y congresistas de EE. UU. se reúnen en secreto en la Asamblea Nacional

Desde mañana de este viernes se desarrolla una reunión a puerta cerrada entre diputados de la Asamblea Nacional y una delegación de congresistas de los Estados Unidos, un encuentro que no fue anunciado previamente en la agenda oficial del órgano legislativo y al cual se le negó el acceso a los medios de comunicación.

La reunión es encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien en su momento prometió una gestión de “puertas abiertas”.

Sin embargo, este compromiso fue puesto en duda luego de que la seguridad interna del Palacio Legislativo impidiera el ingreso de la prensa nacional al Salón Azul, donde se lleva a cabo el encuentro.

De acuerdo con fuentes internas de la Asamblea Nacional, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, entre ellos John Moolenaar (Michigan), Zac Nunn, republicano por Iowa, el demócrata Lou Correa de California, Ed Case, demócrata por Hawái, y el republicano Carlos Giménez, representante del estado de Florida.

Por parte de Panamá, además del presidente del Legislativo, participan los diputados Roberto Zúñiga, Luis Duque, Yamid Lúchon, José Pérez Barboni y Francisco Obregón.

El diputado Roberto Zúñiga publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que calificó el encuentro como “una muestra más del respeto entre ambas naciones” y aseguró que la reunión busca fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos para continuar trabajando de manera conjunta.

Según las fuentes consultadas, la agenda del encuentro gira en torno al trabajo y la cooperación que pueden desarrollar diputados y congresistas en el marco de las relaciones bilaterales entre Panamá y los Estados Unidos.

No obstante, el hermetismo con el que se ha manejado la reunión ha generado inquietud, ya que no fue incluida en la agenda diaria que la Asamblea Nacional suele compartir con los medios en horas de la mañana. Fue a través de fuentes internas que se conoció del encuentro.

Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido un comunicado oficial explicando las razones por las cuales la reunión se desarrolla sin cobertura mediática.