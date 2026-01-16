Canal de Panamá, eje de reunión entre diputados y congresistas de EE. UU.

Los diputados de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional se reunieron la mañana de este viernes 16 de enero con una delegación de congresistas estadounidenses en el Palacio Justo Arosemena.

En el encuentro participaron, además, representantes de la Embajada de Estados Unidos y miembros del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos.

La Estrella de Panamá pudo conocer que durante la reunión los diputados abordaron la posición del país en torno a la administración del Canal de Panamá, la supervisión de los puertos y el estado de la relación bilateral.

Según fuentes legislativas, la delegación estadounidense estuvo integrada por 14 congresistas, entre ellos John Moolenaar (Michigan), el republicano Zac Nunn (Iowa), el demócrata Lou Correa (California), el demócrata Ed Case (Hawái) y el republicano Carlos Giménez (Florida).

Durante la conversación, la Comisión de Asuntos del Canal explicó que Panamá realiza auditorías en materia portuaria y que la gestión de la vía interoceánica se desarrolla conforme a los marcos legales y técnicos vigentes.

Fuentes internas confirmaron que se trató de una reunión no anunciada previamente por el Órgano Legislativo.

Entre los temas discutidos figuró la narrativa internacional sobre una supuesta influencia china en el Canal. De acuerdo con información obtenida por La Estrella de Panamá, esa afirmación fue considerada incorrecta, al señalarse que la llegada de Hutchison Ports a Panamá se produjo cuando Hong Kong aún no formaba parte de la República Popular China.

También se abordó el Programa de Exención de Visas. En este punto, se planteó la posibilidad de impulsar la inclusión de Panamá en el programa, una postura alineada con la posición sostenida por la Cancillería panameña. Asimismo, se discutieron asuntos vinculados a la industria de semiconductores y al interés de Estados Unidos en invertir en el sector logístico del país.

La reunión fue solicitada por la Embajada de Estados Unidos y se desarrolló en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. Por parte de Panamá participaron el presidente del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos, el diputado Roberto Zúñiga, junto a Francisco Brea, Yamireliz Chong, Luis Duque y otros integrantes del grupo.

El encuentro se extendió por aproximadamente una hora y media, entre las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m. Tras la reunión, los visitantes fueron llevados al pleno legislativo para conocer el hemiciclo de la Asamblea Nacional.