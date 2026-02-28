Más de 200 muertos en Irán tras ataque de Estados Unidos

La creciente confrontación militar entre Estados Unidos e Irán, en el marco de una ofensiva en la que también participa Israel, ha dejado hasta el momento más de 200 personas fallecidas en territorio iraní, según reportes recopilados por medios internacionales.

De acuerdo con balances preliminares citados por agencias y cadenas internacionales, la mayoría de las víctimas se registraron tras bombardeos contra objetivos estratégicos en distintas provincias de Irán.

Autoridades locales y organismos humanitarios han informado además de más de 700 heridos, varios de ellos en estado crítico, lo que agrava la situación en hospitales y centros de atención médica.

Entre los fallecidos se encuentran civiles, un hecho que ha incrementado la preocupación de la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión del conflicto en Medio Oriente.

Hasta ahora, no se han confirmado oficialmente bajas militares de Estados Unidos en esta fase de los enfrentamientos. No obstante, el intercambio de ataques, advertencias y amenazas mantiene en máxima alerta a los países de la región.

Las cifras continúan en actualización a medida que avanzan las operaciones militares y se consolidan los reportes oficiales.