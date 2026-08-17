El Barcelona sondea a Gyökeres como opción ante el freno por Julián Álvarez

El FC Barcelona inició este lunes 17 de agosto contactos formales para evaluar la incorporación del delantero sueco Viktor Gyökeres como alternativa para reforzar su ataque durante el presente mercado de pases ante las complicaciones financieras y operativas para concretar el traspaso del argentino Julián Álvarez.

La información dada a conocer por el programa deportivo El Chiringuito a través del periodista José Álvarez señala que la entidad azulgrana proyecta realizar movimientos en las próximas horas para sondear las condiciones de salida del atacante internacional que milita en el Arsenal de Inglaterra.

Durante la campaña 2025-2026, Gyökeres registró una producción ofensiva de 21 anotaciones en la totalidad de las competiciones disputadas con el conjunto londinense tras su transferencia procedente del Sporting de Lisboa por una cifra cercana a los 70 millones de euros.

A pesar de estos números el rendimiento del jugador generó interrogantes en el esquema del entrenador Mikel Arteta reduciendo su continuidad en la alineación titular en tramos decisivos del curso futbolístico.

Paralelamente la dirección deportiva del club catalán mantiene como prioridad la llegada de Julián Álvarez por petición expresa del director técnico Hansi Flick para liderar la delantera en el nuevo proyecto institucional.

Cuentan fuentes cercanas al jugador argentino, que el atacante ya comunicó de manera personal al entrenador Diego Simeone su deseo de recalar en las filas del Barcelona descartando de forma simultánea una propuesta presentada por el propio Arsenal que buscaba incorporar sus servicios para el fútbol inglés.

No obstante, la falta de avances significativos en las negociaciones entre las directivas del Barcelona y del Atlético de Madrid ha obligado a la estructura de fútbol blaugrana a activar opciones secundarias en caso de no destrabar la operación antes del cierre del periodo de inscripciones.

Además de la vacante generada en la plantilla culé tras la salida del atacante Ferran Torres hacia el París Saint Germain previa al inicio de la temporada de LaLiga.