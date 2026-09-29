Christiansen contra Nueva Zelanda: ‘Será con una cantidad más reducida de jóvenes’

Panamá ya se encuentra en Japón y se alista para enfrentarse a la selección de Nueva Zelanda, equipo que recientemente disputó el Mundial 2026.

El combinado dirigido por Thomas Christiansen se entrenó por primera vez en el estadio Internacional de Yokohama, conocido por haber sido sede de la final del Mundial 2002 en la que venció Brasil al combinado de Alemania 2-0 con doblete de Ronaldo Nazario.

Previo al primer entrenamiento del equipo, Christiansen habló ante los medios en conferencia de prensa antes del partido de la semifinal contra los All Whites, en la Copa Kirin, cuadrangular en el que también están participando Japón y Ecuador.

Christiansen fue enfático en que jugarán ante una selección mundialista, que a su juicio, hizo una buena presentación en el torneo. Sumado a ello confirmó, sin dar muchos detalles, que el 11 titular que presentará ante los neozelandeses será muy distinto y más maduro con respecto al que se vio ante la India.

Ilusión por jugar en tierras niponas “Es la primera vez que venimos a Japón y estamos muy ilusionados por este partido y queremos hacer un buen papel. El partido va a ser complicado, tenemos un mundialista enfrente que hizo, en mi punto de vista, un muy buen Mundial, compitió con los rivales que tenía en su grupo y esperamos un buen partido pasado mañana”.

Nueva Zelanda, un rival mundialista “Nos vamos a enfrentar a un equipo muy competitivo, que ha mostrado una mejoría en los últimos años bajo el seleccionador actual, que ha tenido una carrera dentro de la federación, donde ha estado con las categorías inferiores hasta coger la selección hace tres años y que ha clasificado a Nueva Zelanda para su tercer Mundial”.

Jóvenes con experiencia en Europa “Tenemos jugadores interesantes en nuestra selección, jugadores que están jugando en Europa, también jugadores jóvenes que acaban de tener su debut con nuestra selección, que de aquí a unos cuantos años, esperemos que varios de ellos ya se consoliden en la selección y que nos den muchas alegrías”. La figura de su goleador Chris Wood “Si hay algún jugador, yo creo que hay varios jugadores en el mediocampo, pero sobre todo quiero destacar a Chris Wood en ataque, jugador que tuve cuando entrené en el Leeds United. Y bueno, sobre todo poner mucho énfasis en su juego, que no pueda entrar, vigilándole, estando cerca suyo, sin descuidar todo el resto de Nueva Zelanda”.