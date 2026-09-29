Tasa de desempleo en Panamá baja a 8.5 % y la informalidad a 45.8 %, según el INEC

El mercado laboral panameño mostró una mejora en agosto de 2026, con un aumento en el número de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
La población ocupada alcanzó los 2 millones 45 mil personas, lo que representa 77,231 empleos más que en septiembre de 2025, para un crecimiento de 3.9 %.
En paralelo, la tasa de desempleo nacional se redujo de 10.4 % a 8.5 %, una disminución de 1.9 puntos porcentuales.
La reducción fue más marcada entre las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 13.2 % a 10.4 % durante el periodo de referencia.
El sector privado se mantiene como el principal generador de empleo del país, al concentrar cerca del 46 % de la población ocupada. Le siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público.
Por actividad económica, los sectores que concentran mayor cantidad de empleos son comercio, agricultura, construcción, transporte e industria manufacturera.
Otro de los indicadores que mostró una mejora fue la informalidad laboral, cuya tasa pasó de 47.1 % a 45.8 %.
Los resultados del INEC reflejan una evolución favorable de varios de los principales indicadores del mercado laboral, aunque persisten desafíos, particularmente en materia de empleo juvenil e informalidad.
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