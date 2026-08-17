Joao Cancelo y Rodri, a detalles de un acuerdo con el Barcelona

Tras una larga novela y en un tira y jala dentro de las respectivas negociaciones, Joao Cancelo y Rodri están a tan solo unos pasos de firmar como nuevos jugadores del Barcelona.

Ambos jugadores son parte de la gran apuesta del equipo de la Ciudad Condal de cara a la nueva temporada con la que sueña por fin ganar nuevamente la Champions League. A pesar de las demoras respectivas en cada fichaje, Deco, el director deportivo del Barcelona, pudo solventar ambas negociaciones de manera fructífera.

El primero en llegar a Barcelona fue el lateral portugués y lo hace con su pase en mano. Cancelo firmará con el Barcelona como agente libre, por lo que esto es un gran respiro para el conjunto español, quienes se las estaban ingeniando para pagar lo que pedía el equipo saudí.

A su arribo a Barcelona, el propio Cancelo dio detalles de la operación y señaló que hizo un “gran sacrificio” para firmar con el equipo. El portugués renunció a gran parte de su salario de su contrato que aún le restaba con el Al-Hilal con tal de fichar por el Barcelona, club al que ha señalado en más de una vez, como el equipo de sus sueños.

“Le dije a Deco que o venía al Barcelona o me pasaba un año sin jugar. Siempre me he identificado con el este club. Pensaba que iba a ser más fácil, pero ahora estoy donde quiero estar. Llego libre, he hecho un gran esfuerzo por venir al Barça. Estamos haciendo un equipazo”, expresó Cancelo en su arribo a Barcelona procedente de Arabia Saudita. Esta será la tercera etapa de Cancelo en el Barcelona. La primera llegó en la temporada 2023-2024 cuando arribó al equipo en calidad de cedido procedente del Manchester City. Regresó para la segunda parte de la campaña 2025-2026 también como cedido, pero esta vez procedente del Al-Hilal. En estos dos periplos disputó un total de 65 partidos, anotó seis goles y repartió ocho asistencias.

Una de las claves de esta operación es precisamente el hecho de que Cancelo llegara al equipo sin que este último pagase algún monto por el jugador. Esta operación ayudó a que el Barcelona se lanzara por otro de los fichajes que estaban en su agenda. Rodri.

El siguiente en la lista es Rodri, quien también se vestirá de blaugrana una vez llegado a un acuerdo económico entre clubes. La tercera oferta fue la vencida, luego de que el City rechazara las primeras dos propuestas. Distintos medios señalan que el club español pagará la suma aproximada de 70 millones de dólares por el jugador.

La venta de Ferran Torres al PSG, así como la carta libre de Cancelo, ayudaron a que el Barcelona pudiera financiar este traspaso del jugador que se llevó el Balón de Oro en el pasado Mundial 2026.

Con la llegada de Rodri, el Barcelona ha armado uno de los mediocampos más sólidos del mundo. Además de Rodri, Hansi Flick contará en la sala de máquinas con Gavi, Pedri, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Marc Casadó, Dani Olmo y Fermín López.

Rodri viene de ganar absolutamente todo con el cuadro inglés, además del reciente Mundial 2026, se espera que el español brinde esa experiencia que necesita el equipo en la mitad de campo para ganar nuevamente torneos importantes.