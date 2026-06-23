Denis Chávez: ‘La Universidad de Panamá necesita redefinir la relación con la sociedad y el Estado’

Nuestra propuesta, denominada Agenda Nueva Universidad, incluye como eje central la transformación digital en todas las funciones institucionales. Consideramos necesario incorporar no solo la inteligencia artificial, sino todas las herramientas digitales en la docencia, la investigación, la gestión y la extensión universitaria. Sin embargo, este proceso debe desarrollarse bajo protocolos claros y lineamientos éticos que garanticen un uso pertinente y responsable. El objetivo no es generar dependencia en estudiantes y docentes, sino aprovechar estas tecnologías para fortalecer el cumplimiento de los fines universitarios y potenciar la actividad académica y administrativa. Por ello, impulsaremos una política institucional integral de transformación digital.