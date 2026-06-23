Fallece José Antonio Aizpurúa, exdirigente del Chorrillo FC y comentarista

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) lamentó el fallecimiento de José Antonio Aizpurúa, dirigente del balompié nacional y figura histórica en el desarrollo estructural del Chorrillo FC. Aizpurúa destacó en el ámbito deportivo local por su desempeño en la administración de divisiones infantiles y juveniles, así como por su rol de análisis técnico en diversos medios de comunicación social.

A lo largo de su carrera dentro del fútbol local, el directivo asumió distintos cargos de responsabilidad dentro de la organización de El Chorrillo, un club ligado estrechamente al desarrollo social de los sectores populares de la Ciudad de Panamá. Su trabajo se enfocó de manera constante en los programas de entrenamiento formativo y la promoción de valores para categorías menores, dinamizando el semillero de nuevas generaciones de futbolistas en el país.

De manera paralela a su actividad directiva, Aizpurúa ejerció como comentarista de la disciplina deportiva en múltiples plataformas informativas, donde abordó la evolución del balompié profesional y de selecciones nacionales a partir de su experiencia en la gestión de clubes de la categoría principal.

La entidad regente de la liga profesional y los estamentos del fútbol local formalizaron la emisión de una resolución de duelo dirigida a sus familiares y a los miembros de la comunidad deportiva ante la pérdida del dirigente chorrillero.