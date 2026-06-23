Christopher Landau pide respaldo hemisférico para Bolivia ante su situación actual

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó la mañana de este 23 de junio el respaldo de las naciones del continente al gobierno constitucional del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, al tiempo que abogó por fortalecer la cooperación regional para apoyar al pueblo boliviano frente a los desafíos que enfrenta actualmente.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Landau destacó la importancia de que los países del hemisferio mantengan una posición firme en defensa de la institucionalidad democrática de Bolivia.

“Es muy importante manifestar el apoyo de todas nuestras naciones al gobierno institucional y constitucional de Bolivia, y creo que eso es un excelente primer paso”, señaló el funcionario estadounidense.

Landau también agradeció la intervención realizada por el presidente José Raúl Mulino durante las discusiones en la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos sobre la situación boliviana, subrayando la necesidad de mantener el diálogo y la coordinación entre los países de la región.

Impulso a una respuesta regional

El subsecretario de Estado indicó que las naciones americanas continuarán analizando mecanismos para brindar un respaldo más efectivo a Bolivia.

“Vamos a seguir, a nivel interamericano, dialogando cómo podemos llegar a acciones más concretas para apoyar al gobierno y, sobre todo, al pueblo de Bolivia, que está viviendo momentos muy dramáticos”, manifestó.

Las declaraciones reflejan el interés de Estados Unidos y de otros países de la región en impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan a la estabilidad democrática, el fortalecimiento institucional y la atención de los desafíos que enfrenta Bolivia.

Landau enfatizó que la prioridad debe centrarse en el bienestar de la población boliviana y en el respaldo a las instituciones democráticas del país sudamericano.